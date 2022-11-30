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‘’Buğday Tanesi’’ filmi beyaz perdeye taşıyor

KÜLTÜR-SANAT 30.11.2022, 13:31
‘’Buğday Tanesi’’ filmi beyaz perdeye taşıyor

Henüz daha bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Milletvekili Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikâyesini anlatan “Buğday Tanesi”, 2 Aralık tarihinde vizyona giriyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyona girmeden son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen filmi olan “Buğday Tanesi” için İstanbul’da büyük bir medya tanıtım toplantısı düzenlendi. İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın mücadele dolu hayat hikayesini anlatan filmin tanıtım toplantısına Milletvekili Serkan Bayram’ın yanı sıra Başrol oyuncusu Kutsi ile diğer oyuncular da katıldı.  Zorlukları aşma ve engelli bireylerin sesi olma mücadelesini beyaz perdeye taşıyan “Buğday Tanesi”, Milletvekili Serkan Bayram’ın danışmanlığı ve yönlendirmesiyle Volkan Kapkın tarafından kaleme alındı. Filmin yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca üstlendi. Yapımı Pro-In Production tarafından gerçekleştirilen filminde ünlü sanatçı ve oyuncu Kutsi, Yeliz Akkaya, Deniz Arna, Devrim Kabacaoğlu, Yusuf Aytekin, Sinem Reyhan Kırımlıoğlu, Taha Yusuf Tan ve Erkan Bektaş rol alıyor. Filmin müzikleri ise Yıldıray Gürgen imzasını taşıyor. Çekimleri İstanbul’da ve Ankara’da gerçekleşen film, 2 Aralık tarihinde vizyona girerek, ilk dağıtım planlamasına göre Türkiye genelinde 400 salonda, dünya genelinde ise 6 ülkede izleyici ile buluşacak.  Filmin Galası ise ertesi gün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirilecek. Filmden elde edilen gelir ile İstanbul’da bir Engelli Yaşam Merkezi kurulacak.

Gerçek bir mücadele öyküsü…

Yaşadığı haksızlıklara ve ötekileştirilmeye karşın büyük bir cesaretle mücadele veren Serkan Bayram, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletvekili, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeliğini yapmış başarılı bir avukat, örnek bir eş ve aile babası…  Film, Serkan Bayram’ın kendi mücadelesinin yanında engelli bireylerin hayatlarına da dikkat çekerek çok sayıda kahramanın başarısını sinema perdesine aktarmasıyla da ilham verici bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor.

MV. Serkan Bayram: “Bu film ile bir engelli kardeşimiz dahi, hayata tutunma azmini gösterirse amacımıza ulaşmış olacağız”

Buğday Tanesi film fragmanının da gösterildiği basın toplantısında konuşan İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, filmin geniş kitleler tarafından ilgiyle izleneceğini söyledi:

“Bu film ile yaşadıklarımdan yola çıkarak topluma rol model olmayı amaçladık. Ayrıca içeriğinde Cumhurbaşkanımızın yaklaşık yirmi sene boyunca engellilerle yakından ilgilenerek gerçekleştirdiği sessiz devrimi de aktardık” diyen Serkan Bayram, şunları kaydetti: “Bu film Türk siyasi tarihinde, Türk sinema tarihinde de bir ilke imza atacak.. En az on milyon gişe geliri elde edeceğimize inanıyorum. İnsan odaklı bu film, dört duvar arasında kalacakken, hayata tutunmuş, mücadele vermiş Serkan gibilerin, topluma nasıl faydalı olunabileceğini gösteren bir umut filmi. Bu film sayesinde bir engelli kardeşimiz dahi, hayata tutunma azmini gösterirse film amacına ulaşmış olacak.”

“Türkiye’de 10 milyon engelli var”

“Türkiye’de engelli sayısı on milyona yakındır. Aileleriyle birlikte doğrudan etkilenen insan sayısı kırk milyonu bulmaktadır. Toplumumuzun geri kalan kırk milyonu da bu durumdan dolaylı olarak etkilenmektedir. Sonuç itibariyle herkes engel ve engelli bireylere karşı bir hassasiyet içerisindedir.”

“Kırk günlük yaşam savaşını kazandıran lütuf, beni bu camianın cesur sözcüsü haline getirdi”

“1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında doğdum. 1975’te elim bir kaza sonucunda bedenim yandı. Kırk gün hastane sürecinden sonra kırk birinci gün hayata tutundum. Kırk bir rakamı hayatımın dönem noktalarıyla da bağlantılıdır. Kırk bir yaşında Erzincan’dan milletvekili oldum. Bu bir mesaj benim için. Kırk günlük çocuk olarak ölseydim, toplumda bir iz bırakmam mümkün olmayacaktı. Netice de Allah’ın bana vermiş olduğu görev gereği, engelli camiasına hizmet ediyorum.”

“Beni kamu hizmetinden alıkoyan yasal engelleri değiştirdim. Devlet elle, ayakla yönetilmez”

“İlk hayata atılma deneyimim acı bir tecrübe oldu. Ancak yılmadım. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra hâkim ve savcı olmak için girdiğim sınavda yüksek puan almama rağmen engelim nedeniyle elendim. Yirmili yaşlarda hayata tutunmaya çalışırken bu durum zoruma gitti. Ama mücadeleyi bırakmadım. Yüksek lisans sonrasında doktoraya devam ettim. Önce Erzincan sonrasında İstanbul’dan vekillik nasip oldu. Ve yargı paketinde ilgili maddeyi değiştirdik. Ankara’da ilgili maddenin değişmesi amacıyla altı ay mücadele ettim. Devlet elle ayakla yönetilmez. Devlet düşünceyle, beyinle yönetilir. Peygamberimiz dahi Yemen’e bir engelli sahabe atamıştır. Bunları iyi anlamak etmek gereklidir.”

“Filmden elde edilen gelirle İstanbul’da engelli yaşam kültür merkezi yapacağız”

“Filmin galası 3 Aralık’ta gerçekleşecek. Filmden elde edilen gelirle İstanbul’da engelli yaşam kültür merkezi yapacağız. Halkımızdan gelen destek oraya aktarılacak. Bu sosyal projede oldukları için, yönetmenimizden, yapımcımıza, senaristimizden, oyuncularımıza kadar tüm sahne önü ve sahne arkası ekibimize de şükranlarımı sunuyorum. Hepsi tarihi bir görevin içindeler.”

 “Artık engelli bireyler de vali, belediye başkanı, büyükelçi olabilecek. Bu bir zaferdir”

“Yirmi yıldır hükümetimiz engelliler konusunda çok büyük yol aldı. Ancak bu film sayesinde artık kamuda engelli vali, belediye başkanı, büyükelçi göreceğiz. Hayatın her alanında toplumumuzu temsil eden, dertlerine derman olan engelli vatandaşlarımızı göreceğiz. Niyetimiz de akıbetimiz de hayırdır. Bu yola çıkarken gönlümüzü koyduk, inşallah başarıya da ulaşacağız.”

Kutsi: Filmde beni en çok etkileyen “Yere düştüğünde değil; vazgeçtiğinde kaybedersin” cümlesi oldu

Ünlü sanatçı Kutsi de basın toplantısında Buğday Tanesi Filmine ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:  ‘’Buğday Tanesi ile birlikte aslında hiçbir engelimizin olmadığını gördüm. Bundan dolayı da böyle bir projede yer almaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Filmin hikâyesini ilk dinlediğimde ve okuduğumda çok yoğun duygular hissettim. Filmde beni en çok etkileyen “yere düştüğünde değil; vazgeçtiğinde kaybedersin” cümlesi oldu. Bu hayat mücadelesine biz de ortak olduk. Elimizden geldiğince bana verilen rolü canlandırmaya çalıştım. Filmin kendi içinde bir samimiyeti de var. Öte yandan filmin müzikleri de yine bu samimiyeti perçinliyor. Filmi ve daha doğrusu projeyi ben çok beğendim. Engelli bireylerimiz ve kardeşlerimiz aslında hayatın her alanında yanımızdalar. Bu filmle birlikte biraz daha farkındalık ortaya koymuş olduk. Ben şunu söylemek istiyorum, Serkan beyin hayatı boyunca neler yaşadığını anlayabilmem için O’nun gibi 47 yıl yaşamış olmam gerekir. Ben bu vesileyle filmde ve bu güzel projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Filmin sonunda izleyenlere de minik bir sürprizimizin olduğunu da söylemek isterim.’’

Serkan Bayram kimdir?

Yaşadığı onca haksızlığa ve ötekileştirilmeye karşın büyük bir cesaretle üzerine giden Serkan Bayram, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletvekili, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeliğini yapmış başarılı bir avukat, örnek bir eş ve aile babası olarak hayatını sürdürmektedir. Serkan Bayram, engelli bireylerin hayatına dokunarak bireysel olarak onların yol göstericisi olmakla kalmamış, engelliler adına çok sayıda hukuki yanlışın düzeltilmesini sağlayan bir Milletvekili olarak da ülkemizde sayısı on milyonlarla ifade edilen kitlelerin görünmeyen kahramanı olmuştur. “Buğday Tanesi” Serkan Bayram gibi görünmeyen çok sayıda kahramanın başardığı mucizevi dokunuşların sinema perdesine aktarılmasını saylayacak, ilham verici bir başarı hikâyesidir.

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