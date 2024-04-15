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Yığılca'lı İGM üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi
Yığılca'lı İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak ilk toplantısını gerçekleştirdi Sefer DEMİR / Haberozel com
GÜNDEM 15.04.2024, 17:45
Yığılca'lı İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak ilk toplantısını gerçekleştirdi .Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Yığılca'dan İl Genel Meclisi üyesi olarak seçilen gazeteci Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantı da başkanlık seçimininide yapan İGM üyeleri artık görev zamanı diyerek İlçenin sorunlarını dile getirdiler.
İlçemiz için ne gerekiyorsa yapacağız diyen İGM üyeleri, "çok yoğun bir süreç bizleri bekliyor halkımızın güvenini boşa çıkartmamak için gece gündüz çalışacağız. " ifadelerine yer verdiler.
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