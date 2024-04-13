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Yenişehir Meclisi ilk toplantısını yaptı

Bursa Yenişehir Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını Belediye Başkanı Ercan Özel başkanlığında gerçekleştirdi

GÜNDEM 13.04.2024, 16:05
Yenişehir Meclisi ilk toplantısını yaptı

Bursa Yenişehir Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını Belediye Başkanı Ercan Özel başkanlığında gerçekleştirdi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Toplantı öncesi Belediye Meclis Üyelerinin rozetlerini Belediye Başkanı Ercan Özel taktı. Toplantının açış konuşmasında herkese büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Başkan Özel, “Hepimize, bütün meclis üyelerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Elbette bir siyasi parti temsilcisi olabilirsiniz. Seçim bitti ve bundan sonra Yenişehir için İYİ Partisi, CHP’si, AK Partisi’nden ziyade ilçenin kalkınmasıyla ilgili, ilçe halkının refahıyla ilgili, vatandaşımızın sıkıntıları gidermekle ilgili adil bir yönetim anlayışını hep birlikte sağlamayı sizlerden istiyorum” diye konuştu.

Tek hedeflerinin Yenişehir’in kalkınmasına yönelik çalışmalar yapmak olduğunu vurgulayan Başkan Özel, “Allah izin verir, sağlık verirse 5 yıl burada görevde bulunacağız. 5 yıl boyunca sıkıntıları gidermek için mücadele edeceğiz. Halkın dertlerine çözüm olabilmek için elimizden gelen gayreti sergileyeceğiz. Neler yapılması gerektiği çok açık. Bizlerden de bu yaklaşımı göreceksiniz, sizlerden de bu yaklaşımı 5 yıl boyunca göreceğimiz konusunda şüphem yok. Sen, ben, biz, o yerine birlikte hareket ederek ilçemizin sıkıntılarını hep birlikte el birliğiyle gidermemiz gerekiyor. Bu kapsamda inşallah hep birlikte çalışıp çabalayacağız” dedi.

Yapılan oylamada 1. Belediye Meclis Başkan Vekilliğine Hakan Karaakın, 2. Başkan Vekilliğine Yalçın Ede, Belediye Meclisi Katip Üyeliği görevine Merilin Tüysüz ve Necip Kahraman seçildi. Nurettin Sarı ve Cengiz Aktaş ise Encümen üyesi oldular. Ardından Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı.

Öte yandan gündemin 12. maddesinde yer alan geçen döneme ait 2023 Yılı Faaliyet Raporu ise oyçokluğuyla reddedildi.

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