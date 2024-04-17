Türkiye'deki maden suları Bakanlık kontrolünde!

Son günlerde kamuoyunda gündem olan ve İsviçre'de piyasadan toplatılan maden suyu konusu ile ilgili TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Durmuş açıklama yaptı.BURSA (İGFA) - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi maden suyunda 'bor' iddialarına yönelik açıklama yaptı.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Serkan Durmuş, açıklamada, maden sularında bulunan bor mineralinin farklı ülkelerde farklı sınırlamalara tabi olduğu ve bu durumun ihracatta sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Türkiye'de üretilen maden sularının Sağlık Bakanlığı'nın denetim ve kontrolünde olduğu ve insan sağlığı için herhangi bir tehlike arz etmediğini vurgulayan Durmuş, gıdada bilgi kirliliğinin önlenmesi için halkın bilimsel alt yapısı olmayan kişilerden gelen bilgilere itibar etmemesi ve doğru bilginin yetkili kurumlardan alınması gerektiği de hatırlatıldı.

En üst sınırda mineral bulunduran Maden Sularının bile günlük 2 L tüketiminde ancak güvenli sınırın üstünde alım ve sağlığı tehdit edici unsurlar ortaya çıkarabileceğini veriler ortaya konulduğunu ifade edenn Serkan Durmuş, "Maden suyu üreten işletmeler Sağlık Bakanlığı’nın denetim ve kontrol faaliyetlerine tabidir ve tüm işletmelerden belirli periyotlar ile numuneler alınarak analizleri yapılmaktadır. Burada Sağlık Bakanlığı’nın konunun muhatabı firmanın analiz ve denetim raporlarını kamuoyu ile paylaşması son derece yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Son olarak kamuoyu vicdanı rahat olmalı, mevcut durumun insan sağlığını tehdit edecek unsur olmadığı bilinmelidir. Gıdada bilgi kirliliği ile mücadele ancak tüm halkımızın desteği ile olacaktır ve bilimsel alt yapısı olmayan kişilerden alınan bilgilere itibar edilmemeli ve sağduyulu olunarak doğru bilgi doğru yerden alınmalıdır" diye konuştu.