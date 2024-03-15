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Tüketici Hakem Heyetine başvururken dikkat!

Dünya Tüketici Hakları Günü, tüm tüketicilerin haklarının farkında olmalarını, yaşayabilecekleri mağduriyeti nasıl giderebileceklerini ve aleyhlerine olan uygulamalara karşı bilinçlenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.Esmanur GÜLBAHAR/Sergen DURAK/HERKES DUYSUNBURSA

GÜNDEM 15.03.2024, 16:18
Tüketici Hakem Heyetine başvururken dikkat!

Dünya Tüketici Hakları Günü, tüm tüketicilerin haklarının farkında olmalarını, yaşayabilecekleri mağduriyeti nasıl giderebileceklerini ve aleyhlerine olan uygulamalara karşı bilinçlenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.Esmanur GÜLBAHAR/Sergen DURAK/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, Herkes Duysun ekibine dünya tüketiciler gününün nasıl kutlanmaya başladığı ve tüketicilerin hakem heyetine nasıl başvuracakları konusunda bilgiler verdi.

Bursa Tüketiciler Derneğinden bahseden Yılmaz, “Eğitimciyim. Bursa Tüketiciler Derneğinin genel başkanıyım. Bursa Tüketiciler Derneği, merkezi Ankara’da olan Tüketici Dernekleri Federasyonu TÜDEF’in ve TÜKO’nun üyesidir. Bursa’da 17 ilçede kurulu tüketici ağını 2023 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Bizim tüketici hakları konusundaki mücadelemiz devam ediyor. Önemli bir gündeyiz. Her 15 Mart’ı ülkemizde tüketici hakları günü ya da haftası olarak kutluyoruz.”

DÜNYA’DA 15 MART TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ NASIL KUTLANMAYA BAŞLADI?

1960’lı yılların başında ABD Başkanı Kennedy'nin tüketici haklarını dile getirmesiyle, bu konu uluslararası bir ivme kazandı. 1985 yılında bu gün Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başladı. Bugün tüketici hakları konusunda farkındalık yaratmak adına etkinlikler düzenliyoruz.

TÜKETİCİLER, TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE NASIL BAŞVURABİLİRLER?

Tüketicilerin hakem heyetlerine yaptığı başvurularda, mağduriyetlerinin önlenmesine ilişkin nasıl başvuruda bulunmaları gerektiğini anlatan Yılmaz, “2024 yılında tüketicilerin 104 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarını ikamet ettiği kaymakamlıklarda Hakem Heyetine başvuru haklarının olduğunu söylemeliyim. Onun üstündeki miktarlarda tüketici mahkemelerine ya da mahkeme sıfatıyla görev yapan Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurabilirler. Tüketiciler, Türkiye’de internet okur-yazarlığı çok iyi durumda olmadığı için internet üzerinden başvuruyu yaptıklarında, eksik bilgi ve belge nedeniyle haksız konuma düşebilirler. Onun için alışveriş yaptıklarında bunu bilgi ve belgeye dayandırmaları ve aldıkları hizmet veya mal konusunda doğru bilgi vermeleri esastır. Bu bilgiler üzerinden şikayetlerini yapabilirler. İkinci olarak bilgi ve belge eksikliği olduğu zaman hakem heyetleri başkanları tarafından bir haftalık süre verilir. O yazı kendilerine ulaştığında mutlaka cevap vermeleri gerekir.” şeklinde konuştu.

TÜKETİCİLERİN 4 SEÇİMLİK HAKKI VAR

Tüketicilerin, dört seçimlik hakları olduğunu söyleyen Yılmaz, bu maddeleri “Paramı istiyorum, yenisini istiyorum, ayıp oranında bedel indirimi istiyorum ve tamirini istiyorum.” şeklinde açıkladı.

Tanımlanan dört haktan birinin net olarak dilekçede belirtilmiş olması gerektiğine dikkat çeken Sıtkı Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Tüketicilerin kimlik bilgilerini ve uyuşmazlık miktarını doğru ve net olarak ortaya koymaları lazım. Yine satın aldıkları mallarla alakalı olarak ilk 6 ay içerisinde ortaya çıkan ayıplarla ilgili doğrudan o malın satın alındığı gün, kanun onu ayıplı kabul eder. 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların alındığı ilk gün o ayıbın var olduğunu kabul ettiği için ispat hakkı satıcıya aittir. Özellikle Tüketici Kanunun onuncu maddesine göre bu durumu belirtmeleri ve buna göre mağduriyetlerinin önlenmesini isteyebilirler.”
 

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