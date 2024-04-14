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'Tarım'dan kuraklığa dayanıklı bitki uyarısı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz aylarının yaklaşmasıyla artan peyzaj düzenlemelerinde suyun akılcı kullanımına özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, sadece çim yerine kuraklığa dayanıklı bitkilerin tercih edilmesiyle yüzde 80'lere varan su verimliliği sağlanabileceğini bildirdi

GÜNDEM 14.04.2024, 10:26
'Tarım'dan kuraklığa dayanıklı bitki uyarısı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz aylarının yaklaşmasıyla artan peyzaj düzenlemelerinde suyun akılcı kullanımına özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, sadece çim yerine kuraklığa dayanıklı bitkilerin tercih edilmesiyle yüzde 80'lere varan su verimliliği sağlanabileceğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akdeniz havzası ülkelerinden biri olan Türkiye'de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderek daha belirgin hissedildiğine, uluslararası göstergelere göre Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak suyun her anlamda verimli kullanılması ve israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehber Dokümanı internet sitesinde yayımlandığını belirterek, 81 ilin valilikleri ve belediye başkanlıkları ile tüm bakanlıklar ve Türkiye Otelciler Birliği ile paylaştıklarını duyurdu.

"Kurakçıl peyzaj, kurak iklime sahip ve su kaynaklarının sınırlı olduğu alanlarda 'estetik peyzaj' kaygısı gütmeden 'klasik peyzaj' düzenlemelerinden vazgeçilerek suyun akılcı kullanılması anlamına gelir" diyen Bakan Yumaklı, bu kapsamda tüm paydaşlarımızın peyzaj uygulamalarında dikkat çekilen hususlara hassasiyet göstermelerini istedi.

“DOĞAYA UYUMLU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ ALANLARI"

Peyzaj alanlarında gerek estetik kaygılar gerekse temininin kolay olması nedeniyle suya çok fazla ihtiyaç duyan çim alan kullanımının yaygın olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, “Çim alanların bir kısmının kurakçıl peyzaja dönüştürülmesi ile yüzde 20-50, tamamının kurakçıl peyzaja dönüştürülmesi ile de ortalama yüzde 80'e varan su verimliliği sağlayabiliriz. Bu uygulamayla aynı zamanda bakım ve enerji maliyetlerinin de yaklaşık yarı yarıya azaltılabildiğini unutmayalım. Bu nedenle doğaya uyumlu ve sürdürülebilir peyzaj alanları oluşturulması ülkemizin su kaynaklarının korunup geliştirilmesi için büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, peyzaj düzenlemelerinde suyun verimli ve etkili kullanılması için uyulması gereken kuralları şöyle sıraladı:

Peyzaj alanlarında toprakta buharlaşmanın minimize edilmesi amacıyla bölgenin iklim koşullarına ve doğal yapısına uyumlu malçlama (toprağın üstüne organik veya sentetik malzemeler serilerek bitki köklerinin etrafında tabaka oluşturulması) yapılmalıdır. Suyu verimli kullanan sulama sistemleri tercih edilmelidir. Sulama gün ağarmadan veya gün batımı sonrasında yapılmalıdır. Sulamada, içme suyu standardı taşıyan sular yerine dezenfekte edilmiş arıtılmış atık sular gibi alternatif su kaynakları kullanılmalıdır. Kurakçıl peyzaj tasarımı esnasında su tüketimi yüksek olan geniş çim yüzeyler yerine bölgenin iklim koşullarına uyumlu, çok yıllık yer örtücüler ve kuraklığa dayanıklı doğal bitkiler (Dam koruğu, acı damkoruğu, Japon ipeği, fare kulağı, yıldız halısı, ak üçgül, Cezayir menekşesi, Japon süpürgesi, kara yosunu vb.) tercih edilmelidir. Çim alan miktarı mümkün olduğunca düşük tutulmalı ve kuraklığa dayanıklı çim türleri (Kamışsı yumak, çayır salkım otu, koyun yumağı, bermuda çimi vb.) seçilmelidir. Enerji ihtiyacı mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmalıdır. Yeşil binalar, yeşil çatılar, yeşil sokaklar, dikey bahçeler ve çatı bahçeleri gibi yeşil altyapı uygulamaları kurakçıl peyzaj anlayışıyla entegre edilmelidir. Kurakçıl peyzaj tasarımı esnasında doğal drenaj kanalları inşa edilerek bu alanlarda biriken sular uygun filtreleme yöntemi sonrası tekrar sulamada kullanılmalıdır. Yağışlardan kaynaklanan yüzey akışı filtrelenerek yerinde yağmur suyu etkin kullanılmalı ve yağmur bahçeleri uygulamaları aracılığı ile yağmur suları yer altında depolanmalıdır.

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