Selçuklu TEKNO-SEL Robot Yarışması heyecanı başlıyor

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen teknoloji ve robot yarışması TEKNO-SEL 16-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL yarışması başlıyor. Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hedeflerine bir adım daha yaklaşılması ve geleceğin mühendislerinin, teknoloji liderlerinin yetiştirilmesi hedeflendiği TEKNO-SEL, 16-18 Nisan tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 96 okuldan 775 öğrencinin 394 robot ile yarışacağı organizasyonda 195 danışman da görev alacak.

Yarışmaya ortaokul ve lise öğrencileri takımlar halinde katılacak. Biri ulusal olmak üzere; Mini Sumo Robot Kategorisi, Yumurta Toplayan (Caretta Caretta) Robot Kategorisi, Hızlı Çizgi İzleyen Robot Kategorisi, Labirent Çözen Robot Kategorisi, Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot Kategorisi, Serbest Proje Kategorisi (Ortaokul) ve Serbest Proje Kategorisi (Ulusal Lise) ile toplam 7 ayrı kategoride yarışmalar düzenlenecek. Okullar arasında düzenlenecek teknoloji ve robot yarışmasında, öğrenciler robot teknolojileri alanında, özgün tasarım ve algoritma oluşturma hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik edilecek.

Yarışmalar çerçevesinde Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi, T3 Vakfı Konya Şubesi, üniversiteler, MEB’e bağlı okullar ile teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların teknoloji alanında yapmış oldukları faaliyetlerini tanıtmak için stantlar kurulacak. Etkinlik boyunca bazı stantlarda çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek. Eğlenceli deneyler, el becerilerini geliştiren atölyeler ve çeşitli oyunlar ile çocuklar teknolojiyle tanışmanın keyfini çıkaracak. Etkinlikte ayrıca teknoloji alanındaki uzman isimlerle interaktif söyleşiler düzenlenecek. Sektördeki uzmanlar, teknoloji trendleri, kariyer fırsatları ve ilham verici başarı öykülerini öğrencilerle paylaşacak.

“YARIŞMAMIZ KONYA’DA BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA FARKINDALIK OLUŞTURACAK”

Gençlerin bilim ve teknoloji alanında yetiştirilmesi için her zaman onların yanlarında ve destekçisi olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak bilimsel düşünen gençlerimize katkı sağlamak ve onların keşfedilmesini sağlamak adına Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte TEKNO-SEL robot ve teknoloji yarışması düzenliyoruz. Yarışma ile genç bilim insanı adaylarımız ortaya çıkardıkları teknolojik tasarımlarla becerilerini gösterme şansı yakalayacaklar ve çıtayı daha da ileriye taşıyacak. Yarışmamızın Konya’da bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturacağına ve güçlü Türkiye hedefimize katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.