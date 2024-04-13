Sakarya'da Yusuf Alemdar başkanlığında ilk meclis

Yeni dönemin ilk meclisi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Yusuf Alemdar'ın başkanlığında toplandı. İlk mecliste divan katipleri, başkan vekilleri, komisyon ve encümen üyeleri oylamayla seçildi. Başkan Alemdar, açılış konuşmasında “Şehrin kalkınması, milletimizin refahı için bu sorumluluğun üstesinden inşallah birlikte geleceğiz” dedi. Ayrıca mecliste Başkan Alemdar'ın başkanvekilliğine seçimle Mutlu Işıksu ve Osman Çelik getirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası yeni dönemin ilk meclisi toplandı. Toplantı ilk kez Yusuf Alemdar'ın meclis başkanlığında gerçekleştirildi. Nisan Ayı Olağan Meclisi'ne meclis üyeleri, komisyon başkanları, ilçe başkanları, daire başkanları ve gazeteciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Yusuf Alemdar, milletin verdiği sorumlulukla şehrin kalkınması ve memleketin refahı için durmadan, yorulmadan çalışacaklarını söyledi.

“MİLLETİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Başkan Alemdar, "Milletin verdiği emanete sahip çıkmak, en iyi şekilde görev yapmak için çalışacağız. Meclisimizin 16 ilçemize eşit ve adil hizmet götürecek bir meclis olmasını temenni ediyorum. Şehrin menfaati için alacağımız her karar, şimdiden ülkemize ve memleketimize hayırlı olsun. Sakarya'nın kalkınması milletimizin refahı için bize yüklenen bu sorumluluğun üstesinden inşallah başarıyla kalkarız” diye konuştu.

BAŞKANVEKİLLİĞİ MUTLU IŞIKSU VE OSMAN ÇELİK

İlk meclis toplantısında divan katipliği, başkanvekilliği, encümen üyeliği ve komisyon üyelikleri yapılan gizli oylamayla belirlendi. Tüm meclis üyeleri toplantıda zarfla oy kullanarak meclisteki tüm üyeleri kendi oylarıyla seçti. Buna göre meclis başkanı olan Yusuf Alemdar'ın başkan vekilliği görevine birinci vekil olarak Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve ikinci vekil olarak Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik oy birliğiyle seçildi.

19 GÜNDEM MADDESİ DETAYLARI

Ayrıca mecliste 19 gündem maddesi karara bağlandı. Birinci maddede divan kâtibi, ikinci maddede başkanvekilleri, üçüncü maddede encümen üyeleri gizli oylamayla belirlendi. 4’üncü maddeye gelindiğinde Yusuf Alemdar, başkanlık görevini vekili olan Mutlu Işıksuy’ya devretti ve kalan bölüm Işıksu başkanlığında devam etti. Dördüncü maddede ise açık oylama ile komisyon üyeleri seçildi. 5. maddeden 14. maddeye kadar bölümde de Büyükşehir'in bağlı olduğu birlik ve müteşebbis heyetlerine asil-yedek üyeler açık oylamayla getirildi. 15. maddede meclisin toplanma günü her ayın ikinci pazartesi günü olarak belirlendi. 16. maddede meclis oturumunun görüntülü ve sesli kayıtla yapılması oy birliği ile kabul edildi. 16. 17. ve 18. maddelerde yine meclisin işleyişiyle ilgili olan konular ve 2023 yılı faaliyet raporunu kapsayan 19. madde de oy çokluğuyla kabul edildi.

Yapılan gizli oylamayla şekillenen meclis görevleri şu şekilde:

Divan Katipliği

1. Asil: Muhammed Çalışkan

2. Asil: Soner Yıldız

1. Yedek: Göksel Kaya

2. Yedek: Alp Eren Aydın

Başkanvekili:

1. Başkanvekili: Mutlu Işıksu

2. Başkanvekili: Osman Çelik

Encümen Üyeliği

1. Burak Erken

2. Sait Beşir

3. Oktay Yıldırım

4. Yasemin Turan

5. İsmail Kotan

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri

1. Halim Kılkış

2. Oya Arapoğlu

3. Muhammed Çalışkan

4. Hüseyin Haldızoğlu

5. Fatih Şentürk

6. Hakkı İskender

7. Serhat Erişir

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri

1 . Sait Beşer

2. Nurettn Subaşı

3. Serdar Yener

4. Erdal Köse

5. İbrahim Pilavcı

6. Mustafa Ünal

7. Şaban Koludra

Ulaşım Komisyonu Üyeleri

1. Nihat Baltaoğlu

2. Samet Zurnacı

3. Soner Yıldız

4. Emre Işıl

5. Ercüment Berber

6. Ömer Turgut

7. Nuray Dikmen

Çevre-Sağlık Komisyonu Üyeleri

1. Ali Başar

2. Kadir Gökhan Karaca

3. Yasemin Turan

4. Muhammet Gençbay

5. Metin Polat

6. Erkan Köksal

7. Nuray Dikmen

Eğitim-Kültür Gençlik ve Spor Komiyonu Üyeleri

1. Mehmet Yılmaz

2. Nur Gülşan

3. Aydın Özdemir

4. Ali Kemal Sofu

5. Osman Dinçer

6. Ömer Turgut

7. Asuman Oktay

Hukuk Komisyonu Üyeleri

1. Ömer Faruk Kaya

2. Serdar Yener

3. Fatih Alp

4. Oktay Yıldırım

5. Mehmet Metin Taşkın

6. Yılmaz Gümüş

7. Fatih Enes İlkay

Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu Üyeleri

1. Naci Çavdar

2. Emre Yılmaz

3. Ertunç Öner

4. Ömer Susran Hunca

5. Faruk Nalçacı

6. Yılmaz Gümüş

7. Asuman Oktay

Kırsal Kalkınma ve Tarım Komisyonu Üyeleri

1. Levent Tunç

2. Hasan Çetinkaya

3. İlyas Al

4. Necmi Çatalbaş

5. Ünal Canay

6. Erkan Köksal

7. Hüseyin Gültekin

Marmara Belediyeler Birliği üyeliği (oy çokluğu)

1. Asil: Oktay Yıldırım

2. Asil: Serdar Yener

1. Yedek: Azim Altıparmak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyeliği

1. Asil: Serkan Cerrahoğlu

2. Asil: Nihat Baltaoğlu

3. Asil: Azim Altıparmak

1. Yedek: Nur Gülşan

2. Yedek: Ali Kemal Sofu

3. Yedek: Erdal Köse

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Üyeliği

1. Asil: Nurettin Subaşı

2. Asil: Göksel Kaya

1. Yedek: Necmi Çatalbaş

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyeliği

1. Asil: İsmet Yavuzyiğit

2. Asil: Emre Yılmaz

3. Asil: Emre Işıl

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Üyeliği

1. Asil: Bilal Soykan

2. Asil: Selçuk Kurt

3. Asil: İsmail Karakullukçu

4. Asil: Ali Kemal Sofu

1. Yedek: Levent Tunç

2. Yedek: İlyas Al

Kaynarca Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeliği

1. Asil: Recep Boğaz

1. Yedek: Alp Eren Aydın

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeliği

1. Asil: Yusuf Alemdar

1. Yedek: Samet Zurnacı

Sakarya Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeliği (oy çokluğu)

1. Asil: Halim Kılkış

1. Yedek: Samet Zurnacı

Sakarya Söğütlü Organize Sanayi Fındıklı Kantaryayla Beleni Müteşebbis Heyeti Üyeliği

1. Asil: Selçuk Kurt

1. Yedek: Kadir Gökhan Karaca

Sakarya Söğütlü 3.Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti Üyeliği

1. Asil: İsmail Kotan

1. Yedek Kadir Gökhan Karaca