KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya'dan MHP Kayseri'ye iade-i ziyaret

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası seçimlerinde güven tazeleyen Ali Yedikaya ve yönetimi MHP İl Başkanlığı'na iade-i ziyarette bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Ziyarette konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Ali Yedikaya ve yönetimini tebrik ederek, "Güven tazelemek çok önemli. Yeniden hizmet etmek için üyelerinizin başındasınızb Her zaman sizlerin yanındayız ve destekçiniziz. Rabbim yeni dönemde başarılı hizmetler nasip ederek sizleri mahçup etmesin" diye konuştu.

3 yıllık bir süreci tamamlayarak yeni bir 3 yıllık sürece girdiklerini ifade edene Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, "Yeni dönemde katkı ve desteklerinizi bekliyoruz. Taleplerimiz çoğu zaman Kayseri ile alakalı oluyor ama bakıyoruz ki sonrasında Türkiye'ya mal olmuş oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Buralara aday olmak, çalışmak ve faydalı işler yapmak çok önemli" dedi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından son buldu.