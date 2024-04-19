Konya'da KOSKİCBS ile akıllı altyapı güçleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, sürekli gelişen ve değişen kent dinamiklerine en uygun şekilde yanıt vermek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla akıllı altyapı sistemlerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda, yerli ve milli olarak geliştirilen KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemleri, şehrin altyapı projelerinin planlanması, yapımı ve işletilmesi süreçlerinde kritik bir role sahip.

BURSA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Konya’nın Akıllı Altyapı Sistemleri ile değişimine öncülük ediyor.

VERİLER DAHA SAĞLIKLI VE HIZLI DEPOLANIYOR

Gelişimini ve değişimini sürdüren kent dinamiklerine en uygun şekilde karşılık vermek ve geleceğe dair yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla akıllı altyapı sistemlerine büyük önem veren KOSKİ, bu kapsamda yerli ve milli olarak geliştirilen KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemlerini (KOSKİCBS) şehrin altyapı projelerinin planlanması, yapımı ve işletilmesi süreçlerinde kullanmayı sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü; 42 bin kilometrekarelik alanda, 36 milyon metre uzunluğundaki 6 farklı su şebekesi ve 3 binden fazla üst yapı tesisiyle Türkiye’nin en büyük su şebeke hizmetini sunarken, KOSKİCBS sayesinde verilerin toplanması, depolanması, güncellenmesi, kontrol edilmesi, analiz edilmesi ve görüntülenmesi gibi işlemleri daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyor.

TEK BİR NOKTADAN ANLIK VERİ PAYLAŞIMI

Türkiye’nin en geniş coğrafyasına sahip ili olan Konya’da, KOSKİ Genel Müdürlüğü kuruma ait tüm coğrafi verilerin toplanması ve yönetilmesini sağlayarak, KOSKİCBS ile şebeke sistemlerinin planlanması ve çözümlenmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca, elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon gibi diğer altyapı verileri ile tapu ve kadastro verilerini entegre ederek tek bir noktadan tüm kullanıcılara anlık veri paylaşımı sunuyor.

Bu sistemle, her bir uygulama ve operasyonun maliyeti düşerken, veri kalitesi, doğruluğu ve güvenilirliği artıyor. Aynı zamanda iş tekrarları önlendiği için hatalar azalıyor ve raporlar standartlaşıyor. KOSKİCBS ile verilere erişim hızı artarken, kurum içi ve kurum dışı kullanıcılar aynı veriye kolayca ulaşabiliyor ve sistem genişletilip geliştirilebiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, KOSKİCBS ile en etkin, en kaliteli ve en hızlı hizmeti vermeye devam ederek, şehrin Akıllı Şehir vizyonuna önemli katkılar sağlıyor.