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Keşan'da ölümlü kaza
Edirne'nin Keşan İlçesine bağlı Akhoca Köyünden Fikret Sarıbıyık (59), motosikletiyle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti
GÜNDEM 18.04.2024, 16:42
Edirne'nin Keşan İlçesine bağlı Akhoca Köyünden Fikret Sarıbıyık (59), motosikletiyle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olay Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yapıldak - Kocahıdır Köyü arasında meydana geldi. Gece bilinmeyen bir saatte stablize yolda giderken hakimiyetini kaybeden şahıs, takla atarak kaza yaptı.
Gece boyu olay yerinde kalan Fikret Sarıbıyık'ı, sabah bir vatandaş görerek yetkililere haber verdi.
Yapılan incelemede şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Sarıbıyık'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Akhoca Köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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