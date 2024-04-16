Keşan'da motosiklet  sürücülerine bayram sürprizi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, motosiklet kazalarının önlenmesi için Keşan'da bir etkinlik düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Jandarma Motosikletli Trafik Timleri, Ramazan Bayramı'nda motosiklet kazalarının artmaması için yoğun çaba gösteriyor. Ekipler, motosiklet sürücülerinin yoğun olduğu Keşan'da yol kontrol noktası oluşturarak motosikletli grupları durdurdu.

Sürücülere Ramazan Bayramı tebrikleri sunuldu ve reflektörlü yelek dağıtımı yapıldı.

Kask ve koruyucu ekipman kullanmanın önemi, trafikte görünürlüğün artırılması ve motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sürücülere bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, sürücülere güvenli bir yolculuk dileklerini iletti.

Keşan Jandarma Komutanlığı, motosiklet kazalarının önlenmesi için çalışmalarına devam edeceğini ve sürücülere her zaman destek olacağını bildirdi.