Kayseri TSO'dan 15 Temmuz mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Millet olmanın asaletini, birlikteliğini ve gücünü gösterdiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü bir kez daha kutluyorum.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri TSO Başkanı Ömer Gülsoy, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'daki girişimi engelleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır. Demokrasi ve kahramanlık destanı olan 15 Temmuz, Türkiye’nin varoluşu ve dirilişidir. Milli iradeden başka hiçbir iradeyi tanımayan, ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayan ve kainatın sonuna kadar da hür yaşayacak bir milletin varoluşu, bir dirilişidir. 15 Temmuz yürekle yazılan bir destandır. Türk milleti 15 Temmuz’da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. 15 Temmuz’u coşkuyla kutlamalıyız ve her daim uyanık olmalıyız “ ifadelerini kullandı.