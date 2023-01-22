İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç’te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'in Türkiye'ye karşı nefret dolu provokasyonları önlemek ve İslam'ı hedef alanlarla mücadele etmek için derhâl harekete geçmesi gerektiğine işaret etti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç‘te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Altun, "Sözde protestocular, Türkiye'ye ve İslam'a karşı nefret tohumları ekmeye kararlı provokatörlerden başka bir şey değil. İsveçli yetkililer, Türkiye ile olan ilişkilerini zehirleyerek İsveç'in NATO üyeliğini engellemeyi amaçlayan terör grupları olduğu gerçeğine uyanmalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde düzenlenen sözde protestonun, terör örgütü PKK'nın örgütlü propaganda faaliyetlerinin bir başka örneği olduğunu belirten İletişim Başkanı Altun, İsveç'in NATO'ya katılmadan önce, terörizm konusunda Türkiye ile iş birliği yapması gerektiği konusundaki ısrarın haklı çıktığına dikkati çekti.

"PKK, YILLARDIR AVRUPA'DA ÖZGÜRCE DOLAŞIYOR"

İletişim Başkanı Altun, terör örgütü PKK'nın yıllardır Avrupa ülkelerinde özgürce dolaşarak Türkiye'ye karşı terörist faaliyetler için militan ve para topladığına işaret ettiği açıklamasında, "Avrupa hükûmetlerinin kendi topraklarında PKK'nın yürüttüğü organize terör faaliyetleri gerçeğini fark etme zamanı çoktan geçti. Kürt siyasi aktivizmi ile PKK'nın terörist faaliyetleri arasında net bir ayrım yapmaları gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin, Avrupalı ve NATO müttefiklerine ulusal güvenliğine ve ülkesine yönelik terör tehditlerini dikkate almaları konusunda ısrar etmeye devam edeceğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Bugün planlananlar gibi sözde 'protestoları' toplanma ve ifade özgürlüğünün bir parçası olarak değerlendiremezler. İsveç makamlarını, Büyükelçiliğimizdeki personelimizin güvenliğini sağlamaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Ayrıca bu olayı düzenleyenleri de araştırmalı, bu kişilerin gerçek bağlantılarını ve ülkemize karşı amaçlarını ortaya çıkarmalılar. İsveç makamları ulusal güvenlikleri konusunda ciddiyse ve buna istinaden NATO'ya katılmak istiyorlarsa Türkiye gibi NATO müttefiklerinin güvenliğini de önemsemeleri gerekir. Türkiye, 40 yılı aşkın süredir terör gerçeğiyle uğraşıyor. Avrupa, ülkemize yönelik terör faaliyetleri için önemli bir kuluçka alanı olmuş durumda. Bu ülkelerden herhangi biri bizimle gerçek bir diyalog ve verimli bir ilişki istiyorsa buna son verilmeli."

DIŞİŞLERİ'NDEN DE SERT TEPKİ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılması hakkında yapılan yazılı açıklamada da, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur" ifadelerini kullandı.