İletişim'den '830 Suriyeli öğretmen atandı' iddialarına yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 830 Suriyeli öğretmen atandı" iddiası İletişim Başkanlığı'nca yalanlandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 830 Suriyeli öğretmen atandığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Söz konusu haberin dezenformasyondan ibaret olduğu kaydedilen açıklamada, "Bahse konu paylaşımlarda okullara öğretmen olarak atandığı iddia edilen kişiler, daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler, eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika almaya hak kazanan kişiler arasından belirlenmiştir. Eğiticiler, "Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi" kapsamında Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadırlar. Suriyeli gönüllü eğiticilerin, Bakanlık tarafından atamaları yapılarak öğretmen kadrosunda yer almaları mümkün değildir. Gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri, anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.