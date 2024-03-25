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İkramiyelerin ödenme tarihleri belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenme tarihlerini açıkladı
GÜNDEM 25.03.2024, 12:24
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenme tarihlerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Emeklilerin Ramazan Bayramı öncesinde alacakları ikramiye ödemelerine ilişkin tarihler belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikramiyelerin 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkaldı.
Buna göre; 4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19,20,21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23,24,25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ödemeler hesaplara yatırılacak.
4B kapsamında gelir ve maaş alanların tamamı ise ikramiyelerini 5 Nisan'da alacak.
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