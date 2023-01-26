Hatay'ın HADO'su üçüncü feribot için İDO ile anlaştı

Uluslararası sularda yerini alan ve 5 ay içerisinde 25 binden fazla yolcuyu taşıyan Hatay Deniz Otobüsü(HADO) 15 Nisan’da başlayacak yeni sezona filosunu büyüterek merhaba demeye hazırlanıyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık ve HADO Genel Müdürü Bülent Ok, HADO seferlerinin artmasına yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul Deniz Otobüsüleri(İDO) ile görüşmeler yaptı.

HADO filosuna üçüncü feribotun katılması ve var olan feribotların daha konforlu hale getirilmesi doğrultusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

İDO ile yapılan görüşmenin ardından Bülent Ok, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) arasındaki sefer ve bu seferleri yapan deniz otobüsü sayısını arttırmak için KKTC ile temaslarda bulundu.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret eden HADO Genel Müdürü Bülent Ok, Hatay ile Girne ve Gazimağusa seferlerine ek olarak Taşucu-Girne seferlerini başlatma kararı aldıklarını, bu çerçevede Türkiye ile KKTC arasında gerçekleştirdikleri deniz taşımacılığında kullanılan gemi sayısının da 3’e çıkarılacağını kaydetti.

BAKAN ARIKLI: “HADO’NUN TECRÜBE VE BİLGİSİNDEN YARARLANACAĞIZ”

Arıklı, HADO’nun Hatay-Girne ve Hatay-Gazimağusa arasında yaptığı yolcu taşımacılığının, iki ülke ilişkilerine yaptığı katkı yanında KKTC ekonomisini de desteklediğini ifade ederek “Deniz

taşımacılığımızı geliştirirken HADO’nun tecrübe ve bilgisinden yararlanacağız” dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile de görüşen Ok, tüm konuları detaylandırmak için Bakan Arıklı’yı Hatay’a davet etti.