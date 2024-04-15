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Efes Selçuk’ta yeni dönemin ilk meclis toplantısı 

2024-2029 arasındaki çalışma döneminin ilk meclis toplantısı Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında yapıldı

GÜNDEM 15.04.2024, 12:06
Efes Selçuk’ta yeni dönemin ilk meclis toplantısı 

2024-2029 arasındaki çalışma döneminin ilk meclis toplantısı Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında yapıldı.İZMİR (İGFA) - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından meclis toplantısının açılışını yapan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Hepimiz için hayırlara vesile olacak güzel kararlar alacağımız bir beş yıllık meclis olmasını umut ediyoruz. Eşitlik içinde, adaletli aynı zamanda da hep beraber Efes Selçuk’un geleceğine ilişkin olarak doğru kararlar alacağımız bir meclis olmasını temenni ediyorum” dedi.

FİLİZ BAŞKAN: GÜZEL BİR BEŞ YIL OLACAK

Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nın dilek ve temenniler kısmında konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel geride kalan yerel seçim sürecine değinerek; “Yerel seçimler hem partiler anlamında hem yönetimler anlamında insanların hem kendini sınadığı hem de bu kente ilişkin neler yapabileceğini yeniden dizayn ettiği bir süreçtir. Bu anlamda Efes Selçuk’a yakışır bir şekilde süreci tamamladık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra seçilen tüm meclis üyeleri Efes Selçuk’un meclis üyeleridir. Geçmiş dönem belediye başkanlığım ve meclis üyeliğim döneminde de söylediğim gibi Efes Selçuk’un yararına olan her kararın yanında dururuz. Güzel bir beş yıl olacak” dedi.

KENDİNİ SAĞLAMA ALMIŞ BİR BÜTÇE

Efes Selçuk Belediyesi’nin önümüzdeki beş yıla sağlam bir mali tablo ile hazır olduğunu belirten Filiz Başkan; “Geçen beş yıl içinde okunan Denetim Komisyonu Raporu’nda yer aldığı gibi sadece Selçuk Belediyesi için değil Türkiye’de de sanıyorum ki yüzde 145 oranında tahakkukun yapıldığı, yüzde 123 oranında tahsilatın yapıldığı başka bir dönem yaşanmamıştır. Onun için omuriliği düzelmiş, kendini sağlama almış bir belediye olarak devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu 17 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’de yapılacak.

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