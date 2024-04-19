Edirne'de 7 terörist yakalandı!

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde yurt dışına kaçmaya çalışan 7 teröristi yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre yakalanan teröristler şöyle:

2 PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi, 4 FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi, 1 DHKP-C Silahlı Terör Örgütü Üyesi

Şüpheliler sınır bölgesinde yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı.