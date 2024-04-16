Düzce'de kaza 2 yaralı 

Düzce'de kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Anadolu Otoyolu çıkışı Merkez istikametine seyirhalinde olan M.Y idarisindeki kamyonetle E.K yönetimindeki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yakalandı.

Kamyonetin arkasında takılı olan konser için kullanılan malzemelerin çıkıntısını farkedemeyen otomobil çarpmanın etkisiyle savrulup bariyerlere çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil Servis ekipleri sevkedildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü E.K ile ismi henüz öğrenilemeyen otomobilde yolcu olarak bulunan kadının durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.