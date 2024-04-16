Düzce'de kaza: 2 yaralı 

Düzce'de ticari taksinin seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Sefer Demir / haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Kuzey Çevre Yolu Kalıcı Konutlar mevkisinde O.C. idaresindeki ticari taksi aynı istikamette seyirhalinde olan O.O. yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çapmanın etkisiyle yola savrulan O.O. ile E.P. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevkedildi.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin durumunun iyi olduğu ve tadavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.