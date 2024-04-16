"Dara Antik Kenti dünya tarihi açısından önemli bir yerdir"

Mardin Valiliği ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mardin Artuklu Üniversitesi, DİKA ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde "Kültür ve İnanç Ekseninde Turizm ve Mardin" temasıyla Mardin Turizm Çalıştayı düzenlendi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - 15-22 Nisan Tarihleri arasında kutlanan 48. Turizm Haftası kapsamında Mardin'de çeşitli programlar düzenleniyor.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Gök tarafından yapılan açılış konuşmalarından sonra Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, salona hitp etti.

Konuşmasına, Turizm Çalıştayının Mardin için önemine değinerek başlayan Vali Akkoyun, şehrin turizm zenginliğini anlattı.

"FARKLI İNANÇLARA AİT İBADETHANELER AYNI FOTOĞRAF KARESİNDE YER ALIYOR"

Mardin’in mevcut turizm zenginliğini değerlendirerek bunun en önemli sağlayıcılarının kültür ve inanç eksenli birikimler olduğunu kaydeden Vali Akkoyun, bu zenginliklerin şehre sağladığı en değerli kazanımın ise sosyal, mimarî ve kültürel alanlardaki çeşitlilik olduğunu söyledi.

Akkoyun şöyle konuştu;

"Birbirine çok yakın mesafelerde farklı inançlara ait ibadethanelerin aynı fotoğraf karesinde yer alabilmesi bunun en karakteristik örneklerinden sadece bir tanesidir. Farklı inançlar, farklı diller ve farklı etnik grupların varlığı bu şehirde; kültürel zenginliğin, sosyal uyumun ve örnek alınacak bir hoşgörü ortamının tarihimizdeki en müstesnâ örneklerinden biridir. Yüzlerce yıllık birikimiyle onlarca medeniyetten izler taşıyan ve bu yönüyle Mezopotamya’nın gözbebeği olan Mardin, âdetâ bir açık hava müzesidir. Devam eden çalışmalarla bu kadim şehre ait eserler, gün yüzüne çıkarılmaya ve turizme kazandırılmaya devam edilmektedir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Mardin’imiz, 2023 yılında yaklaşık 650 bini konaklama olmak üzere 2 milyon civarında turist ağırladı."

"DARA ANTİK KENTİN TANITIMI İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI MARDİN'E GELİYOR"

Konuşmasında, Mardin'in tarihi yerlerinin şehrin, bölgenin ve dünya tarihi açısından önemine değinen Vali Tuncay Akkoyun; "sadece Mardin açısından değil bütün dünya tarihi açısından önemli bir yeri olan Dara Antik Kentinin ulusal ve uluslararası tanınırlığını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı 27 Eylül tarihi için Mardin’e davet etmiş bulunmaktayız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptıkları başvuruların da olumlu sonuçlandığını bildiren Vali Akkoyun şöyle konuştu;

" Dara Antik Kenti’nin ve Boncuklu Tarla’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında destek alması sağlanmıştır. Bu sonuçla 4 yılda yaklaşık 100 Milyon TL destek sağlanacak bu destinasyonlar da uzun süredir bekleyen geniş kapsamlı yeni kazıların başlayacağının da müjdesini vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 15-20 yıllık süreçte ülkemiz hızla gelişip büyürken Mardin’imiz de bu büyümeden ve gelişmeden payını almıştır. Bu süreçte tesis edilen güven ve istikrar ortamının Mardin’e sağladığı katkılar en çok turizm sektöründe kendini göstermiştir. “48. Turizm Haftası” münasebetiyle kültür ve inanç ekseninde Mardin turizmini konuşmak için toplandığımız bugünden, dönüp geçmişe baktığımızda, kadim şehir Mardin’in böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapacak konuma gelmesi çok önemli bir gelişmedir. Mardin’imiz, devletimizin kararlı iradesi sayesinde bugün bir güven ve huzur şehri hâline gelmiştir. Güven ortamıyla buluşan şehir, bin yılların birikimi olan kültür ve inanç zenginliğini gün yüzüne bu sayede çıkarabilmiştir. Bu toplantıyı bu yönüyle de oldukça anlamlı buluyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerel ve ulusal sektör temsilcileriyle var olan uyum ve işbirliğini sürdürerek Mardin’imizin turizmde bir marka şehir olma vizyonuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu amaçla sürdürülebilir bir turizm modeliyle yeni destinasyonları ve alternatif rotaları yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunmanın bilinciyle hareket ediyoruz."

KONUŞMACILAR MARDİN'İ ANLATTI

Açılış konuşmalarından sonra Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kaya Moderatörlüğünde, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı Ürün Geliştirme Direktörü Ceylan Şensoy, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Hotel Linkage CEO’su Erhan Kaya ve Ramada Plaza by Wyndham Mardin Genel Müdürü Rıdvan Ensari, "Kültür ve İnanç Ekseninde Turizm ve Mardin" konuşmaları yaptı.

Programın son bölümünde yapılan soru-cevap bölümünden sonra Vali Tuncay Akkoyun, Mardin Turizm Çalıştayına katılan konuşmacılara plaket takdim ederek teşekkür etti.

Programa, il protokolü, Siyasi Parti Yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Turizm Sektörü Temsilci, yönetici ve çalışanları ile vatandaşlar katıldı.