Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Helal Expo mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İİT Helal Expo Fuarı'na mesaj gönderdi.ANKARA (İGFA) - Dünya helal ekonomisinin paydaşlarını bir araya getiren ve Türkiye'nin helal pazarından daha fazla pay almasını amaçlayan 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı başladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve bu yıl "Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" mottosuyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel rekabet ortamında önem kazanan helal pazarının; temiz, sağlıklı, güvenilir ürün ve hizmetleriyle artık sadece Müslümanların değil, tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna geldiğini belirtti.

Mesajında etkinliğe davet için teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel rekabet ortamında önem kazanan helal pazarı; temiz, sağlıklı, güvenilir ürün ve hizmetleriyle artık sadece Müslümanların değil, tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna gelmiştir. Türkiye'nin helal ekonomisinde merkez ülke olabilmesi, helal ticaretinin geliştirilmesi ile yeni pazarların ulaşılabilir kılınması amacıyla düzenlediğiniz zirvenin ve Expo organizasyonunun verimli geçmesini temenni ediyorum. Dünya helal ekonomisinin tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan Dünya Helal Zirvesi İstanbul ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo'nun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."