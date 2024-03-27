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Bursa İnegöl’de ‘Taban’ın sesi… “İnegöl her şeye değer”

Bursa’nın İnegöl ilçesinde “İnegöl Her Şeye Değer” sloganıyla Cumhur İttifakı’nın yola devam kararı aldığı İnegöl Belediye Başkanı ve başkan adayı Alper Taban, her ortamda sunduğu vizyon projeleri için yeni dönem planlamaları ve İnegöl’e kazanımlarıyla sahada önemli duruş sergiliyor

GÜNDEM 27.03.2024, 11:07
Bursa İnegöl’de ‘Taban’ın sesi… “İnegöl her şeye değer”

Bursa’nın İnegöl ilçesinde “İnegöl Her Şeye Değer” sloganıyla Cumhur İttifakı’nın yola devam kararı aldığı İnegöl Belediye Başkanı ve başkan adayı Alper Taban, her ortamda sunduğu vizyon projeleri için yeni dönem planlamaları ve İnegöl’e kazanımlarıyla sahada önemli duruş sergiliyor.BURSA (İGFA) – 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim heyecanının yaşandığı Bursa’nın İnegöl ilçesinde anketlerde en yakın rakibine bile büyük fark attığı gözlenen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Ben değil biz” diyerek ortak yönetim şekliyle çalışmalarını İnegöl için sürdürüyor.

Yerel seçim sürecinde saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Taban, kırsal-merkez ayrımı yapmadan şehrin dört bir yanında kapı kapı gezerek, STK’lar, fabrika ziyaretleri, çeşitli organizasyonlar ve etkinliklerde vatandaşla buluşmaya devam ederken, gittiği her yerde İnegöllülerin yoğun ilgisi ve teveccühü ile karşılanıyor.

“YENİDEN BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Göreve geldikleri günden bu yana genci, yaşlısı, sanayicisi, çiftçisi, esnafı olarak kısacası tüm vatandaşlarla İnegöl’de ortak hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Alper Taban, aynı şekilde İnegöl’ü yeniden birlikte yönetmek üzere tüm fikirlerin önem verdiklerini söyledi. 

“Bize inanan, güvenen vatandaşlarımızı mahcup etmemek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” diyen Taban, “Süreçle ilgili desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işimiz hizmet etmek olacak. Sonuna geldiğimiz dönemde verdiğimiz taahhütlerin yüzde 84’ünü gerçekleştirdik. Yaptıklarımızın üzerine yenilerini eklemek ve İnegöl’e yeni kazanımları sağlamak için hep birlikte bunun mücadelesini vereceğiz” diye konuştu.

İNEGÖL’E YENİ KAZANIMLAR

İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunun 154. yılına ithafen 154 proje ile yeni döneme 10 ana başlık altında hazırlanan Başkan Taban, yeni döneme dair planlamalarını hayata geçirmek için heyecanlı olduğunu söyledi. 
Yeni dönem yol haritasında başta kentsel dönüşüm olmak üzere Şehirleşme ve Kent Estetiği, Ulaşım, Altyapı, Afet Yönetimi, Çevre ve İklim Uyumlu Şehir, Eğitim ve Spor, Akıllı ve Dijital Kent, Yerel ve Kırsal Kalkınma, Sosyal Sorumluluk, Kültür, Sanat ve Turizm başlıklarına dikkati çeken Başkan Taban, sanayisi, tarımı, turizm ve kültürel zenginlikleriyle gün geçtikçe büyüyen İnegöl’e yeni kazanımlar elde ettirmek istediklerini kaydetti. 

“GERİDE BIRAKTIĞIMIZ 22 YILDA RANTA KAPI AÇMADIK!”

Sahada bazı projesi dahi olmayan siyasi parti adaylarının öfke ve nefret kokan söylemleriyle karşılaştıklarını ifade eden Taban, “Bunlar bizi çok üzüyor. Birileri çıkıp İnegöl’ü ranta değil, halka açacağız diyorlar. Bizler geride bıraktığımız 22 yılda hiçbir ranta kapı açmadık. Peki biz ne yaptık? Bizler Gastro İnegöl’ü İnegöl’ümüze, halkımıza açtık, meydanları İnegöl’e açtık, otoparkları ücretsiz olarak vatandaşlarımıza açtık,  hayvan pazarımızı, soğuk hava depomuzu, sosyal yardımlarımızı ve saymakla bitmeyen tüm çalışmalarımızı vatandaşlarımıza açtık. Rantın giremeyeceği yerdir İnegöl Belediyesi. Onun için vatandaşımızın başını yere eğdirecek hiçbir faaliyetin içinde olmadık” diye konuştu.

İNEGÖL’DE ESER BELEDİYECİLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ

İnegöl’ün sanayisi başta olmak üzere pek çok farklı iş imkânıyla her yıl göç alan bir şehir olduğuna vurgu yapan İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı başkan adayı Alper Taban, “Biz, bu şehre daha neler kazandırabiliriz konusuna kafa yoruyoruz. Bu kapsamda arka planda sürdürdüğümüz çalışmalarımız var. İnegöl’de yaşayan her bir vatandaşımızın hakkını hukukunu gözeterek adaletli bir yönetim şekliyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ile eser belediyeciliğine devam edeceğiz” dedi. 

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