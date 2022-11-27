Bursa Gemlik’te 'sürü yönetimi elemanları' sertifikalandı

Bursa'da mera hayvancılığının yaygın olarak yapıldığı Gemlik' e bağlı Şahinyurdu Mahallesi'nde yetiştiricilerin bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla Sürü Yönetimi Elemanı Eğitimi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gemlik İlçe Milli Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 104 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan 37 yetiştirici sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika Törenine Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Gemlik İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Uluğ ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, "Değeri yüksek teknoloji ve büyük ekonomik faaliyetler sonucu elde edilen ürünlerin yanında değeri yeterince verilmeyen tarım ve hayvancılığın değerinin anlaşılmaya başlandı. Şahinyurdu mahallesi şanslı çünkü gençlerimizin çoğunun köyde ikamet ettiğini, tarım ve hayvancılıkla iştikal etmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu büyük bir avantaj.'' dedi. Kaymakam Göç, eğitimde emeği olan herkese teşekkür etti.

Şahinyurdu Köy Yaşam Merkezi' nde yetiştiricilere belgelerinin dağıtıldığı törende konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa'nın sanayi, kültür ve turizm şehri olduğu kadar önemli de bir tarım şehri olduğunu söyledi. Aygül, Bursa'nın aynı zamanda bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda sektöründe güçlü illerden biri olduğunu ifade etti.