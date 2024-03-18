Son Dakika

Bursa'da Gökdere Pazar Yeri hizmete açıldı

Yıldırım Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan ve ihtiyaçlara cevap veremez durumdaki Gökdere Çarşısı’nı yenileyerek modern, güvenli, fonksiyonel bir çarşıya dönüştürdü.BURSA

GÜNDEM 18.03.2024, 16:18
Bursa'da Gökdere Pazar Yeri hizmete açıldı

Yıldırım Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan ve ihtiyaçlara cevap veremez durumdaki Gökdere Çarşısı’nı yenileyerek modern, güvenli, fonksiyonel bir çarşıya dönüştürdü.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi tarafından yenilenen Gökdere Pazar Yeri hizmete açıldı. Yıllardır hizmet veren ve zamanla ihtiyaçları karşılayamayacak durumdaki pazar yerini sil baştan yenileyen Yıldırım Belediyesi, 18 bin 160 metrekarelik alanda uyguladığı proje kapsamında sadece pazar alanının yenilemekle kalmadı, bölgeye yeni bir park ve yeşil alan kazandırdı. Yine otopark, mescit, büfe, güvenlik noktası gibi birimlerle pazar alanı modern bir görüntüye kavuştu. Pazar alanının açılışına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, 23. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

BURSA’YA DEĞER KATACAK

Gökdere Pazar Yeri’ndeki çalışmaları kısa sürede tamamladıklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gökdere Pazarı, 20 yıldan fazla bir süredir hizmet veriyor. Dolayısı ile mevcut haliyle günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalıyordu. Bu durumdan hem esnafımız hem de burada alışveriş yapan hemşehrilerimiz rahatsızdı. Onların talep ve önerileri doğrultusunda burada bir düzenleme yaptık. Pazartesi giyim, cuma günleri ise sebze meyve sebze pazarı olarak hizmet veren; Meydancık, Davutdede, Yıldırım, Sinandede, Şükraniye, Hacıseyfettin, Selimzade gibi mahallelerimizde ikamet eden insanlarımızın yararlandığı Gökdere Pazarı’nı sil baştan yeniledik. Yürüyüş yolları, rekreasyon alanları ve açık otopark bulunan Gökdere Pazar Alanı ilçeye değer katan önemli bir yatırım oldu” dedi.

“YILDIRIM’I BURSA’NIN PARLAYAN YILDIZI YAPACAĞIZ”

Günlük yaşamın bir parçası olan pazar alışverişini sağlıksız ortamlardan modern mekânlara taşıyoruz. mevcut pazar yerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Görev süremiz içerisinde Piremir, Güllük-Mimarsinan, Millet ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Arabayatağı Kapalı Pazar Yeri’ni hizmete açtık. Bağlaraltı Kapalı Pazar Yeri’ndeki çalışmalarımızı tamamladık. Orayı da kısa süre içerisinde hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Vatandaşlarımızın güvenli ve hijyenik ortamda alışverişlerini yapabileceği kapalı pazar alanlarını artırmaya devam edeceğiz. Gelecek dönemde 11 mahallemize modern kapalı pazar alanı kazandırarak mevcut kapalı pazar alanlarımızın sayısını 17’ye yükselteceğiz.  Yıldırım Sizinle Güzel mottosu ile birlikte yürüdüğümüz bu yolda parlayan Yıldırım’ı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı şurada gördüğüm manzaradan dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bir belediye başkanı için konunun bütün muhataplarını memnun etmek çok zordur. Başkanımız, ilgili kesimlerinin hepsinin memnuniyetini esas almış ve bunu başarmış. Kendisini yürekten kutluyorum. Ve şurada bir konuşma yaptı. Ne kadar samimi, lüzumsuz laf yok. Değil mi? Ne yaptı ve neler yapılacak onları anlattı. Arkadaşlar, belediye başkanı dediğin böyle olur. Verdiği sözü tutar. Tutamayacağı sözü vermez. Daha sonra vatandaşlara hizmet için ne gerekirse gecesini gündüzüne katar ve çalışır. Sorulduğu zaman da verdiği söz hatırlamayanları değil, tutanları işte iş başında devam ettireceğiz ki memleket kalkınsın. Bizim insanımıza verdiği sözü hatırlamıyorum diye cevap verenler aslında milletin iradesine saygısızlığı dile getiriyorlar. Unutmayacaksınız ki hatırlayacaksınız. Biz, millet iradesini başımızın üstünde tutan ve millete hizmeti hakka hizmet gören bir anlayışın mensuplarıyız. Gökdere Pazar Yeri hayırlı olsun” diye konuştu. Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, “Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, göreve geldiğinden bu yana birçok modern kapalı pazar alanını hizmete açtı. Bize olan desteklerinden ötürü başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve protokolün pazar ziyareti ile sona erdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 29 25
18. Luton Town 29 22
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13