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Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla buluşarak mahalelerin yol haritasını belirledi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr Mustafa Palancıoğlu, yeni muhtarlar ve yeniden seçilen muhtarlarla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı

GÜNDEM 20.04.2024, 17:56
Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla buluşarak mahalelerin yol haritasını belirledi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni muhtarlar ve yeniden seçilen muhtarlarla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya Başkan Yardımcıları, Mahalle Muhtarları ve Birim Müdürleri katıldı.

Melikgazi için hizmet ve yatırımlarına hız kesmeden devam eden Başkan Palancıoğlu, yerel yönetimde muhtarların önemine değinerek, “Melikgazi’mize nitelikli hizmet sağlarken mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve isteklerini tespit etmemiz noktasında muhtarlarımıza büyük görev düşüyor. İlçemize 5 yılda pek çok nitelikli hizmet kazandırdık. Her mahallemize dokunarak okullar, sağlık ocakları, kütüphaneler gibi büyük ihtiyaçları giderdik; ancak mahallelerimize yapacağımız yatırımlarımız yeni dönemimizde de artarak devam edecek. Bu kapsamda muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olmamız, ortak akılla karar almamız hizmetlerimiz açısından önem arz ediyor. Geçtiğimiz dönem hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle Melikgazi’mizi belirli bir refah seviyesine ulaştırmayı başardık. Bizlere katkı sağlayan kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Mahallelerimizin gözü, kulağı olacak siz kıymetli muhtarlarımıza yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah.” dedi.

BAŞKAN PALANCIOĞLU: “MELİKGAZİ’DE GELECEK BAŞLIYOR!”

Başkan Palancıoğlu, önceki dönem 5 yıl içerisinde hayata geçirdikleri ve yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerin sunumunu gerçekleştirerek muhtarlara tanıttı.

Daha güçlü bir Melikgazi için muhtarların önemine değinen Başkan Palancıoğlu, “Günümüzde kötü alışkanlıklar, internetin kötüye kullanımı gibi pek çok nedenden ötürü aile kavramı yıpranmış durumda. Bu kötü durumları tedavi edecek, gençliğe daha iyi bir hayat sunacak projeler lazım. Bizler de bu projelerin mimarı olmak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Dahiler Koleji, Çocuk Üniversitesi, Doğa Temalı Parklar, Salon Sporları Merkezi, Nazmi Toker Güzel Sanatlar Atölyesi, Sağlık Turizmi Kampüsü ve daha birçok projemizi hayata geçirerek Türkiye’de örnek olacağız. İnşallah bu hizmetleri gerçekleştirirken siz kıymetli muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olacağız. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı nasip etsin.” dedi.

Toplantının sonunda kendini tanıtan Mahalle Muhtarları ise talep ve önerilerini dile getirerek, ilgi ve alakalarından dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkürlerini sundu.

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