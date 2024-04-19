Başkan Özcan, makamını ilkokul öğrencisi Ceren Şen’e devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen makam temsili vekaleti Keşan Belediyesi’nde gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, başkanlık makamını Kurtuluş İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Ceren Şen’e devretti.

Makam koltuğuna oturan Ceren Şen’i bilgilendiren Başkan Özcan, belediye hizmetlerine yönelik çalışmaları anlattı. Başkan Özcan,çocuklar için yapılacak çalışmaları da, Şen’le paylaştı.

Ceren Şen,“Öncelikle biz çocuklara bu imkanı verdiğiniz için tüm çocuklar adına size teşekkür ederim.” diyerek, şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin geleceği ve yarının sahipleri olan biz çocuklara, Cumhuriyeti emanet edecek kadar çocuklarımıza güvenini ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bize bu bayramı hediye ettiği için teşekkür ediyorum. Atatürk’ün, ‘Türk Gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır’ sözünden yola çıkarak, biz çocuklara spor faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için gençlik merkezinin daha çok kullandırılmasını talep ediyoruz.Okula gidiş ve dönüşlerde toplu halde dolaşan köpeklerden çok korkuyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğünüzden, sokaklarda başıboş dolaşan köpekler için bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğünüzden, okul bahçelerinin daha fazla ağaçlandırılmasını, park ve oyun alanlarının ise, çocukların daha iyi yararlanabilmesi amacıyla daha temiz tutulmasını istiyoruz. Sayın başkanım, devraldığınız görevinizde size, yönetiminize ve tüm belediye personelinize başarılar diliyorum.”

Başkan Özcan daha sonra ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.