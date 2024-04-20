Başkan Arı’dan esnaf ziyaretleri

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde İYİ Parti İl Başkanı Ali İhsan Parlatan ve bazı belediye meclis üyeleri ile birlikte Belediye Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Milli İrade Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden ve girdiği işyerlerinde sıcak bir ilgi ile karşılanan Arı, esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Nevşehir için büyük bir gayretle çalışarak şehre hak ettiği hizmetleri kazandıracaklarını belirten Arı, destekleri için esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.