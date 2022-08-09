Aydın ADÜ'lüler bu kez sporda rekor kırdı

Konya'da düzenlenen oyunlarda Aydınlı öğrenciler altın madalya sahibi oldu.Şahin KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Başarılarıyla sürekli gündeme gelen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri bu kez de sporda rekor kırdı.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Alperen Karahan, Emel Dereli ve Buse Arıkazan Konya'da gerçekleşen ve 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 5. gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunlarında ilk gün rekorlar kırarak altın madalyalar kazandı.

Gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunları 2022 ile ilgili paylaşımda bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; "Konya’da 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları 2022’nin ilk gününde kırdıkları rekorlar ve kazandıkları altın madalyalar ile göğsümüzü kabartan; Üniversitemizi ve Aydın’ı en iyi şekilde temsil eden Spor Bilimleri Fakültemiz Öğrencileri, evlatlarımız Alperen Karahan, Emel Dereli ve Buse Arıkazan’ı tebrik ediyorum" dedi.