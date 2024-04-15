AK Parti ve CHP’de değişim rüzgarı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de değişecek

Gazeteci Yazar Mesut Demir, yerel seçimler sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AK Parti ve CHP’deki değişimlerle ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

31 Mart seçimleri sonrası AK Parti ve CHP’de değişim rüzgarı esiyor.

Başkent kulislerine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim yenilgisinin faturasını AK Parti Genel Merkez yönetimi, kabinede bulunan bazı bakanlar ile il başkanlarına kesecek.

Kulislere göre, topun ağzındaki ilk isimler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz…

Bu isimlerin istifasını bayramdan sonra alacağı ifade ediliyor.

Yine…

Seçim kaybedilen illerde il başkanları ve ilçe başkanlarının da istifası istenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde başarısız olan bakanlar değişecek. Emekliler ile ilgili pasif kalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TFF ve spor olayları ile ilgili müdahil olmayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, turizm konusundaki sorunları çözemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hastanelerde randevu krizinde başarısız olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş dünyasının beklentilerini karşılayamayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çiftçinin sorunlarında çözüm üretemeyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fahiş fiyatların denetimin yetersiz kalan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun değişeceği kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.

Yerel seçimlerde AK Parti’nin kalesi olarak görünen ve hezimete uğrayan Bursa’ya 1 ya da 2 bakanlık verilmesi söz konusu.

Bakanlık ile ilgili isimleri geçen isimler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için Hakan Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için İbrahim Burkay, Sağlık Bakanlığı için Mustafa Esgin isimleri konuşuluyor.

Bu isimlerden 1 ya da 2’sine bakanlık verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerde yaşanan kaybın en büyük sorumlularından MHP ile de yolları ayırma söz konusu olabilir.

CHP’DE DEĞİŞİM RÜZGARI

Yerel seçimlerde zafer kazanan CHP’de de değişim rüzgarı esiyor.

Bu değişim, kadrolaşma açısından değil, söylemler ve hizmet politikası açısında olacak.

Merkeze yakın ve dağ kesimin de oylarını alabilecek bir yayın politikası izleyecek olan CHP Genel Merkez yönetimi, kazandıkları belediyelerde de hizmet odaklı bir çalışma yürütecek.

Tarım ve hayvancılıkta desteklerin arttığı, sosyal belediyecilik açısından insanları mutlu edecek çalışmalar, ekonomik anlamda vatandaşa dokunan destekler, belediyelerin gelirlerini arttırıcı projeler ve emeklilere destekler, öncelikli çalışmalar olacak.

AK Parti’de yaşanan kibir hastalığının CHP’li belediyelerde yaşanmaması için CHP Genel Merkez Yönetimi, işi sıkı tutuyor.

Vatandaşa daha yakın bir politika izleyecek olan CHP’li belediyeler, gösteriş ve lüks yaşamdan uzak bir hizmet politikası üstlenecek.

Yerel seçimler sonrası siyasette merkez savaşı yaşanacağı kesin. AK Parti, kaybettiği oyları ve illeri yeniden kazanmak için çalışacak. CHP ise, merkez sağ oylarını alabilmek için eline geçen yerel seçim zaferini iyi kullanmaya çalışacak.

Bakalım önümüzdeki günler neler yaşanacak?

Sağlıklı ve esen kalın…