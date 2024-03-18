Afet bölgesindeki aile hekimleri iş bırakıyor

Deprem bölgesindeki aile hekimleri 20 Mart Çarşamba günü iş bırakma eylemi düzenleyecek.İSTANBUL (İGFA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Ahmet Kandemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, depremin ağır yaralar bıraktığı illerde Aile Hekimleri zor şartlarda görevlerini yapmaya çalışırken, uğradıkları maddi kayıpların giderilmesi için Sağlık Bakanlığı’na talepleri ilettiklerini duyurdu.



Sonuçsuz kalan taleplerin sahadaki karşılığı maalesef haklarını alamayan hekim arkadaşlarımızın maddi anlamda ikinci depremi yaşamalarına neden olduğuna vurgu yapan Dr. Kandemir, "Su basan konteynerlerde, yarı hasarlı binalarda hizmet veren Aile Hekimliklerinde görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının zorlu çalışma koşullarına bir de geçim derdi eklendi. Sesimize kulak vermeyen yetkili makamlar gerekeni yapana kadar bölgede iş bırakma eylemleri yapma kararı aldık" dedi.

İlk, bir günlük iş bırakma eyleminin 20 Mart Çarşamba günü Hatay’da olacağını belirten Dr. Kandemir; “Deprem bölgesinde, birçok Aile Hekimliği biriminin nüfusunda azalma gerçekleşmiştir. Dolayısıyla aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinde kayıplar oluşmuştur.4 Nisan 2023' te Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ‘Sözleşmeli Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının ödemelerinde, kayıtlı kişiler için ödenecek ücret tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri her biri ayrı ayrı hesaplanarak genel hayata etkili afet durumundan önceki aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere ödeme yapılır’ denilmiştir. Bu uygulama 6 ay süreyle uygulanmıştır. Devamında Sağlık Bakanlığı tarafından 6 ay daha uzatılmıştır. Bu süre 6 Şubat tarihinde doldu. Yıkılan ASM’lerin inşaat süreci netlik kazanmamışken, şartlar halen afet durumunda iken meslektaşlarımızın ve aile hekimliği çalışanlarının bir de geçim derdi ile boğuşması kabul edilemez. Bu nedenle daha önce uzatılan sürenin en az 18 ay daha uzatılmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.