Adıyaman'da Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat İnternet Gazetecileri'nin konuğu oldu

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti bünyesinde kurulan İGC TV Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ı canlı yayında konuk etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman ve ilçelerinde her hafta farklı bir konu ve konuğu “İGC Soruyor” adlı programda ağırlamaya devam eden Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti, İGC TV üzerinden yaptığı canlı yayında Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ı ağırladı.

Atatürk Baraj Gölü’nde su tutulmaya başladıktan sonra tamamen sular altında kalan ve yeniden göl kenarında inşa edilen binlerce yıllık bir geçmişi ile başta Commagene Krallığına başkent olmuş ve önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Samsat ilçesi, Türkiye’de bilinen iki Sahabeden biri olan Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin Türbesine de ev sahipliği yapıyor.

Son yıllarda sosyal belediyecilik alanında önemli bir yol kateden Samsat Belediyesi genç ve dinamik Başkanı Halil Fırat’ın girişimci ruhu ile adeta bir cazibe merkezi olmayı başardı.

Moderatörlüğünü gazeteci Ferit Binzet’in yaptığı İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve Başkan Yardımcısı Hacı Mustafa Çeliker’in konuk gazeteci olarak katıldığı programda Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçede yapılan çalışmaları paylaştı.

“Yıllar önce tamamen sular altında kalan ve farklı bir yerde yeniden inşa edilen ilçemiz geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız depremlerde önemli zararlar ve hasarlar gördü" diyen Başkan Fırat, "Belediye başkanı olduğum günden buyana adeta bir şantiye şefi gibi çalışıyorum. Hiç durmadan yorulmanda ilçemizin yeniden inşa edilmesinde Devletimizin de desteği ile çok yol aldık. Yıllarca Adıyaman’a ve büyük şehirlere önemli göçler verdik. İlçenin nüfusu o kadar düştü ki sosyal hayatı neredeyse durma noktasına geldi. Çünkü gençlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ben ilk iş olarak ilçenin sosyal hayatının gelişmesi için ilçeye zincir marketlerin açılması için görüşmeler yaptım ve şu anda çok sayıda marketimiz var. Gençlerimizin dış dünya ile bağlantısını sağlamak için Samsat’a Fiber İnternet getirdik. Ülkemizde Fiber İnternet kullanan sayılı ilçelerden biriyiz" dedi.

Gençlerin tekrar ilçeye ailelerinin yanına dönmeye başladığını ifade eden Başkan Fırat, "Hemen bir düğün salonu yaparak ilçede yeni evlenen gençlerimize bedava düğün salonu, genç kızlarımıza gelinlik desteği vererek onların motivasyonlarını artırmayı da başardık. Okullarımızın sayısını artırdık. Gençlerimizin ders çalışmaları için kütüphane ve dershaneler hazırladık.

İlçenin ekonomik gelişimin artırmakta gerekiyordu. Buradan yola çıkarak genç kızlarımızın ve kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlayacak ve gelir getirici işler yapabilmesi için Kadın Girişimciliğini ön plana çıkardık. İlçemizde kadınların meslek örenebileceği merkezler hazırladık ve bu iş için binalar yaptırdık" diye konuştu.

'BAYRAM TAPLAMASI' SAMSAT'IN MARKASI OLDU

Samsat'ta kadınların bayramda yaptığı sofralarının vazgeçilmezi “Bayram Taplaması”nın ilçenin markası olduğunu belirten Fırat, "Patent aldığımız bu ürünü şimdilerde Adıyaman’a ve birçok ile göndermeye başladık. Gelecekte tüm Türkiye’de satışı yapılan bir ürün olmayı başaracağına inanıyorum. adı verilen çörekli ekmeği yapmaya başladı.Toplu Konutta önemli yatırımlar yapıyoruz. Yaşadığımız depremlerin ardından Samsat ilçe merkezinde köylerimizde kalıcı konutların çoğu tamamlanırken, yeni konutlarında inşaatı devam ediyor. Tabiki ilçemiz bu kadar hızla gelişirken tamamen kişisel bağlantılarım sayesinde Samsat'ı doğal gaz ile buluşturmayı başardım. Hatta bu bağlantılarım ve çalışmalarım sayesinde Adıyaman’ın Sincik, Gerger, Tut ilçeleri başta olmak üzere ilçe ve beldelerimizde Doğal Gaz ile buluştu. Bizler bu önemli gelişmeye vesile olduk. Modern, insanımıza yakışır bir taziye evimiz var artık. İlçemizde büyük bir ihtiyaç olan Taziye ve kültür evi projemizi tamamlamış bulunmaktayız. Birçok hayırseverlerin, hemşerilerimizin katkılarıyla imece usulü yaptığımız Emine Fırat Kültür ve Taziye Evi Samsat’ımıza hayırlı olsun. Çeşitli kültürel etkinliklerin ve arzu etmesek de vefat eden vatandaşlarımızın faydalanacağı tesisimiz aynı standartlara sahip olmak üzere kadınlar ve erkekler bölümlerinden oluşmaktadır. Üst kat kadınlar için alt kat ise erkekler için tahsis edilmiştir" dedi.

Başkan Fırat, programda gençlere yapılan yatırımlardan da bahsetti.

Bölge hayvancılığına katkı sunacak olan “Samsat Belediyesi Canlı Hayvan Borsası” tesisiyle ilgili de bilgi veren Fırat, "Samsat'ta ticaret hacmini büyütmek için çabalıyoruz. Canlı Hayvan Borsası’nı da bu sebeple halkımıza kazandırdık. Hemşehrilerimiz bu pazarda İnek satsın, koyun, tavuk satsın. Ama bunun yanında zirai araç da satsın, fide satsın, yem satsın. Hayvancılıkla ilgili ürünler satsın. Hatta durmasınlar ticaret için bir araya gelip arsa satsın, otomobil satsın. Tespih yapanımız varsa buradaki ziyaretçilere tespih satsın. Halı, kilim satsın. Yumurta, pekmez, peynir yağ satsın. Aromatik bitkiler pazarına girmek ve ilçemiz turizmine sunacağı katkılar için Samsat Lavanta Bahçesi tesis ettik. İlçemizin ticaret hacmini artırmak için katma değeri yüksek üretimlere yönelmemiz gerekiyor. Bu bakışla hizmete sunduğumuz “Lavanta Bahçesi” aromatik bitkiler pazarına girmemizi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra ileriki dönemlerde bizlere sunacağı görsel güzelliklerle de ilçemiz turizmine büyük katkı sunacaktır" diye konuştu.

Programda Samsat'ın kültürel ve tarihi potansiyeline de vurgu yapıldı. Türkiye'de bilinen iki sahabeden biri olan Sahabe Safvan Bn Muattal Hazretlerinin Türbesi'ne ev sahipliği yapılan ilçedeki Külliye inşaatının da tamamlanmak üzere olduğunu duyuran Başkan Halil Fırat, gelecekte Türkiye’nin en önemli inanç merkezi olarak Samsat'a ve Adıyaman'a önemli katkılar sağlayacağını söyledi.