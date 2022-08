81 ilde dev uygulama! 30 gözaltı, 906 aranan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” yapıldı.

Ülke genelinde 11.589 karma ekip, 172 dedektör köpek ve 46.117 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda;

906 aranan şahıs yakalandı, 30 şahıs gözaltına alındı. 176 şahsa idari ve 93 şahsa adli olmak üzere toplam 269 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamada 204.627 araç kontrol edildi, 4.227 araca idari para cezası uygulandı. 603 araç trafikten men edilirken 52 aranan araç yakalandı.

17.415 işyerinin denetlendiği uygulamada, 36 işyerine idari, 1 işyerine adli olmak üzere toplam 37 işyerine işlem yapıldı.

Uygulamada 17 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet av tüfeği, 200 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 21 adet kesici/delici alet, 84 adet kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca şarjörü muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2.632 paket kaçak sigara ele geçirildi.