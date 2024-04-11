4 günde 30 bin vatandaşın Kartepe ilgisi
Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Kartepe Teleferiğini 4 günde 29 bin 98 vatandaş kullandı
Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Kartepe Teleferiğini 4 günde 29 bin 98 vatandaş kullandı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden olan Kartepe Teleferik hattı, açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinin başlangıcı olan 6 Nisan Cumartesi günü sabahından 9 Nisan Salı günü (Arefe Günü) akşamına kadar 29 bin 98 vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı.
Önümüzdeki aylarda teleferiğe olan ilginin artarak devam etmesi bekleniyor.
TELEFERİK YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Kış turizminin cazibe merkezlerinden birisi olan Kartepe, her sezon yüzbinlerce vatandaşı ağırlıyor. Kocaeli Büyükşehir’in vizyon projelerinden birisi olan Kartepe Teleferiği açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Teleferiği kullanan vatandaşlar, yeşilin, denizin ve doğanın muhteşem manzarasının tadını çıkarıyor. Kartepe Teleferiği 15 Nisan Pazartesi gününe kadar ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir, teleferik hattının başlangıcı olan Derbent İstasyonundaki katlı otopark inşasına da devam ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|31
|82
|3. Trabzonspor
|31
|52
|4. Beşiktaş
|31
|49
|5. Kasımpasa
|31
|46
|6. Rizespor
|31
|45
|7. Başakşehir
|31
|42
|8. Antalyaspor
|31
|42
|9. Alanyaspor
|31
|42
|10. Sivasspor
|31
|41
|11. A.Demirspor
|31
|39
|12. Samsunspor
|31
|37
|13. Kayserispor
|31
|36
|14. Ankaragücü
|31
|34
|15. Hatayspor
|31
|33
|16. Konyaspor
|31
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|31
|30
|19. Pendikspor
|31
|30
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|28
|64
|2. Göztepe
|28
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|28
|48
|4. Kocaelispor
|28
|48
|5. Bodrumspor
|28
|47
|6. Sakaryaspor
|28
|47
|7. Bandırmaspor
|28
|44
|8. Gençlerbirliği
|28
|43
|9. Boluspor
|28
|43
|10. Erzurumspor
|28
|40
|11. Ümraniye
|28
|34
|12. Keçiörengücü
|28
|32
|13. Manisa FK
|28
|31
|14. Şanlıurfaspor
|28
|30
|15. Adanaspor
|28
|30
|16. Tuzlaspor
|28
|28
|17. Altay
|28
|15
|18. Giresunspor
|28
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|70
|2. Arsenal
|30
|68
|3. M.City
|30
|67
|4. Aston Villa
|31
|59
|5. Tottenham
|30
|57
|6. M. United
|30
|49
|7. West Ham United
|31
|45
|8. Newcastle
|30
|44
|9. Brighton
|30
|43
|10. Wolves
|30
|42
|11. Chelsea
|29
|41
|12. Bournemouth
|30
|41
|13. Fulham
|31
|39
|14. Crystal Palace
|30
|30
|15. Brentford
|31
|28
|16. Everton
|30
|26
|17. Nottingham Forest
|31
|25
|18. Luton Town
|31
|22
|19. Burnley
|31
|19
|20. Sheffield United
|30
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|30
|42
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|30
|15
|20. Almeria
|30
|13