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140 bin yaşlı evde bakılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Bütünleşik Bakım Hizmetleri Modeli kapsamında, 140 bin yaşlı evde bakım hizmeti alıyorANKARA

GÜNDEM 18.03.2024, 16:44
140 bin yaşlı evde bakılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Bütünleşik Bakım Hizmetleri Modeli kapsamında, 140 bin yaşlı evde bakım hizmeti alıyorANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre yaşlıların bakımlarını desteklemek amacıyla çalışmalar kapsamında Bütünleşik Bakım Sistemi ile yaşlılara yönelik hizmetler yaygınlaştırılıyor.

Bu kapsamda yaşlı bireylerin aileleri yanında bakım hizmeti almalarını sağlamak üzere evde bakım yardımına öncelik verliyor.

Yaklaşık 140 bin yaşlı birey bu yardımdan faydalandığı belirtilen verilere göre, yaşlı bireylere yönelik hayata geçirilen "gündüz hizmet merkezlerinde" psiko-sosyal rehabilitasyon, gündüz bakım ve evde destek hizmetleri de sunuluyor. Bu kapsamda, 2024 Ocak ayı itibarıyla 37 Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinde yaşlılara hizmet veriyor.

Yaşlı bakım kuruluşlarında, barınma, bireysel öz bakım, sağlık, sosyal destek-danışmanlık, psikolojik destek-danışmanlık, rehabilitasyon, sosyal aktivite, beslenme, temizlik gibi hizmetler de sunuluyor.

Öte yandan, 2016 yılında Türkiye'de ikamet eden ve sosyal hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla, biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarını kolaylaştıran Yaşlı Destek Programı (YADES) başlatılmıştı. Bugüne kadar YADES projeleri ile 2022 yılı projeleri dahil olmak üzere, Ocak 2024 itibarıyla 7 yılda toplam 35 belediyede 61 farklı projeyle 87 bin 797 hanede 128 bin 491 yaşlı bireye ulaşıldığı kaydedildi.

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