11,2 milyon araç otoyolları kullandı

Ramazan Bayramı tatili boyunca otoyolları 11,2 milyonun üzerinde araç kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 2 milyon 94 bin 924 araç geçerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü ise 1 milyon 772 bin 112 araç kullandı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde milyonlarca insanın bayram tatiline çıktığını belirterek, Yap-İşlet-Devret Otoyol projeleri ve Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyolların yoğun olarak kullanıldığını bildirdi.

Türkiye’nin önemli Yap-İşlet-Devret projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 4-14 Nisan 2024 tarihleri arasında 3 milyon 462 bin 352 aracın geçiş yaptığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise 1 milyon 55 bin 133 aracın geçiş yaptığını kaydetti.

Aynı tarih aralığında İstanbul-İzmir Otoyolu’nu da 2 milyon 857 bin 657 aracın kullandığını açıklayan Uraloğlu, “Osmangazi Köprüsü’nden de 940 bin 908 araç geçişi oldu. Osmangazi Köprüsü’nden açıldığı günden bu yana bir günde en yüksek araç geçişin de bu Bayram döneminden gerçekleşti. 13 Nisan’da tam tamına 117 bin 537 araç Osmangazi Köprüsü’nü kullandı” dedi.

Bakan Uraloğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun 4-14 Nisan 2024 tarihleri arasında toplam 130 bin 519 araç tarafından kullanıldığını açıkladı. Çanakkale Boğazı’nı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü’nden ise 155 bin 307 aracın geçiş yaptığını bildiren Uraloğlu, bayramda özellikle Yap-işlet-Devret projelerine yönelik talebin bu yatırımların ne kadar yerinde olduğunun da kanıtı olduğunu söyledi. Vatandaşların bu projeler sayesinde hem güvenli, hem de konforlu yolculuk yaparak sevdiklerine ulaştığını kaydeden Uraloğlu, 820 bin kişinin ise 9 günlük tatilde demiryolunu tercih ettiğini söyledi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşların huzur içerisinde sevdikleriyle geçirmesi için 5 -14 Nisan tarihleri arasında ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı yapıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan’dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18 bin 84 koltuk ilave edildiğini belirtti. Uraloğlu, “Günlük sefer sayısı Ankara-İstanbul hattında 26 seferden 28 sefere, Konya-İstanbul hattında ise 8 seferden 10 sefere yükseltildi. Ankara-Konya hattında sadece cuma ve pazar günleri işletilen 1+1 adet hafta sonu seferi ise Cumartesi günleri de işletilmeye başlandı. 5 Nisan-15 Nisan 2024 tarihleri arasındaki tatil döneminde İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave edildi. Anahat ve bölgesel trenlerde günlük karşılıklı 28 vagon ilave edilerek 10 günlük tatil döneminde toplam 15 bin 200 koltuk kapasitesi artışı sağlandı. Bayram süresince de anahat, bölgesel ve YHT’ler ile 819 bin yolcu seyahat etti. YHT’leri 365 bin 356, anahat trenlerini 133 bin 160, bölgesel trenlerini ise 320 bin 484 yolcu kullandı” açıklamasında bulundu.