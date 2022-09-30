Türk restoranından Orta Doğu hedefinde güçlü bir adım

Yurt dışında en çok şubesi bulunan Türk restoran zinciri Bursa Kebap Evi, Avrupa ile başlayan global marka yolculuğuna Orta Doğu’daki gücünü artırarak devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de 91, yurt dışında ise 12 şubesiyle hizmet veren marka, Orta Doğu’da büyüme hedefine yönelik güçlü bir adım attı.

Suudi Arabistan’ın AVM ve perakende sektöründe lider şirketi “Abdullah Al Othaim Investment Company ile master franshise anlaşması imzalayan Bursa Kebap Evi, Suudi Arabistan’da 1 yılda 10 şube, 3 yıl içinde ise 30 şube ile toplamda 9 milyon dolarlık yatırım yaparak büyüme hedefinde.

2010 yılında franchise’ı oldukları marka olan Bursa Kebap Evi’ni üç şubeyle devir alan Cem Helvacı ve Caner Helvacı kardeşler, markayı her geçen yıl daha da büyütmeyi sürdürüyor.

Ürün, hizmet ve servis kalitesini standartlaştırarak tüm şubelerinde üstün hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlayan Bursa Kebap Evi, önümüzdeki 5 yılda yurt içinde 180, yurt dışında ise 75 olmak üzere toplamda 255şubeyle hizmet vermeye hazırlanarak, Bursa’nın yerel lezzeti Türk iskenderini tüm dünyayla tanıştırmayı hedefliyor.

Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, yurt içinde elde ettikleri başarıyı yurt dışına da taşıyabileceğimize inanarak çıktığımız globalleşme yolculuğumuza ilk olarak Almanya ile adım attıklarını belirterek, "Ardından İngiltere, Kanada, Dubai, Abu Dhabi, İran ve Irak başta olmak üzere birçok ülkenin güçlü yatırımcılarıyla gerçekleştirdiğimiz master francaise anlaşmalarıyla yurt dışında ciddi bir büyüme elde ettik. Son olarak Suudi Arabistan’ın güçlü yatırımcışirket ile imzaladığımız master franchise anlaşmasıyla 1 yıl içinde 10, 3 yıl için 30 şubeaçma hedefindeyiz. Suudi Arabistan için de ülkenin en güçlü yatırımcısı ile master franchise anlaşması yaptık. Bu yıl sonuna kadar şube sayımızı yurt içinde 100, yurt dışında ise 20’e çıkararak, markamızın ve geleneksel lezzetlerimizin yurt dışında büyümesi konusunda yatırımlarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.