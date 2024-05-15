Kayseri'de dev istihdam fuarı açıldı

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde hazırlanan Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a fuar için yaptığı hizmet ve desteklerden dolayı teşekkür ederken, Kayseri Kariyer Merkezi de fuarda yerini aldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Üretimin, istihdamın her zaman yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, yine önemli bir fuara öncülük ediyor.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı, resmi törenle açıldı.

Kayseri OSB Fuar Merkezi’nde gerçekleşen fuara Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, ilçe belediye başkanları, OSB başkanları, iş dünyasının temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir himayelerinde düzenlenen Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “İşveren ile iş arayanları bir araya getirerek, büyük bir tanıtımla bir fuar yapmanın önemli olacağını hem Büyükşehir Belediye Başkanımızla hem milletvekillerimizle hem sanayicilerimiz ve İŞKUR danışmanlarımızla yaptığımız toplantıda değerlendirdik” dedi.

VALİ ÇİÇEK’TEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a fuar için yaptığı hizmet ve desteklerden dolayı teşekkür eden Vali Çiçek, “Büyükşehir Belediyemiz şehir içerisindeki iş arayanların fuara gelmek için transferini hem tramvaylar hem görevlendirilen otobüslerle ücretsiz bir şekilde taşıyor. Aynı zamanda bütün gelen arkadaşlarımızın burada yeme yemeleri için bir imkân hazırladı. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Genel Sekreter Yardımcımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak da fuarın tanıtımını ve vatandaşların fuara ücretsiz olarak ulaşımını sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’e teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından protokol, kurdele kesimi ile fuarın açılışı gerçekleştirildi.

KAYSERİ KARİYER MERKEZİ DE FUARDAKİ YERİNİ ALDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama katkı sunmak, işveren ile iş arayanı doğru noktada buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kayseri Kariyer Merkezi de fuardaki yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturduğu istihdama yönelik kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, depremden dolayı şehir değiştirip iş arayan vatandaşa fuarda adeta kucak açtı. Standı ziyaret eden katılımcılara, kariyer ve istihdam çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Dev İstihdam Fuarı’na 200 firma katılım gösterirken, fuarın iş arayan kişilerle, çalışacak eleman arayan işletmeleri buluşturup, şehrin istihdamına büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Profesyonellerin iş bulma süreçlerine destek olacak bu organizasyon, iş arayanlar ve işverenler arasında aktif bir iletişim ve iş birliği ortamı sunacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN FUARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iş arayan kişilerle, çalışacak eleman arayan işletmeleri buluşturan katılımcılara ücretsiz ulaşım imkânı sunuyor. Büyükşehir, KOSB Fuar Merkezi’nde 14-15 Mayıs 2024 tarihinde saat 09.00-17.00 saatleri arasında fuara giden yolculara ücretsiz olarak ulaşım hizmeti veriyor.