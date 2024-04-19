Son Dakika

CW Enerji, savunma sanayisine ürün geliştiriyor

Güneş enerjisi sektöründeki elde ettiği başarılı çalışmaları savunma sanayisine taşıyan CW Enerji, savunma sanayisine yönelik geliştirdiği yerli ve milli ürünleri ile savunmaya destek olmaya devam ediyor

EKONOMİ 19.04.2024, 12:09
CW Enerji, savunma sanayisine ürün geliştiriyor

Güneş enerjisi sektöründeki elde ettiği başarılı çalışmaları savunma sanayisine taşıyan CW Enerji, savunma sanayisine yönelik geliştirdiği yerli ve milli ürünleri ile savunmaya destek olmaya devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, savunma sanayinin ihtiyacı olan enerjiye köklü çözümler sunmaya devam ediyor.

Güneş enerjisi sektöründe elde ettiği başarılı çalışmaları savunma sanayisine taşıyan CW Enerji, savunma sanayisine yönelik geliştirdiği yerli ve milli ürünleri ile savunmaya destek olmayı sürdürüyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, AR-GE çalışmaları sonucunda savunma sanayisine yönelik ürünler geliştirdiklerini ve bu ürünlerini ‘CW Defence’ olarak tek çatı altında topladıklarını söyledi. Alanında uzman mühendis ve danışman kadrosu ile savunma sanayisine yönelik teknolojik ve askeri standartlara uygun ürünler geliştirdiklerini belirten Sarvan, “Yerli ve milli ürünlerimiz ile güneş enerji sektöründe elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi savunma sanayine de taşıdık. Savunma sanayine katkıda bulunduğumu için mutlu ve gururluyuz. Bu alanda kendimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz” dedi.

Türkiye’de savunma sanayinin ürün geliştirme aşamasında epey yol kat ettiğini ve savunma sanayisinin hızla ilerlediğini dile getiren Sarvan, CW Defence olarak savunma sanayine özel sürdürülebilir ürün ve hizmetleri ile katkıda bulunduklarını kaydetti.

BİRÇOK ÜRÜN GELİŞTİRDİK

Kara, hava kuvvetleri ve donanmalar için en önemli yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi ile birlikte savunma sistemlerini geliştirme ve üretme konusunda çözümler üretmek hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Sarvan, “Fotovoltaik sistem çözümleri konusunda üstün beceri ve tecrübeye sahip CW Defence, bunun yanında güç elektroniği, kamera ve aydınlatma sistemleri, taşınabilir veya sabit güç istasyonları, sulama sistemleri, özel üretim ve işlev gerektiren uygulamalar gibi birçok ürün ve hizmeti bünyesinde barındırıyor. Mobil askeri enerji üretim sistemlerinden mobil enerji depolama sistemlerine, güvenlik sistemlerinden, sert arazi koşullarına dayanıklı güneş panellerine kadar birçok ürün geliştirdik” diye konuştu.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE ÜRÜN GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

“Ülkemiz özellikle son yıllarda savunma sanayi alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor” diyen Sarvan, şunları kaydetti: “Türk savunma sanayisine yerli ve milli projelerimizle güç katmayı hedefliyoruz. CW Enerji olarak milli savunmaya ürünler geliştirerek destek olmak istiyoruz. Taşınabilir güç kutusu, katlanabilir solar şarj paneli, ısıtmalı solar ceket, katlanabilir güneş paneli, solar entegreli uçak kanadı, aydınlatma direkli solar römork, solar kamera direği, solar destekli acil durum kiti, kamuflaj günes paneli gibi savunma sanayi için birçok ürünümüz mevcut. Yerli üretim olanaklarımız ve teknolojik altyapımızla Türk savunma sanayisine ürün geliştirmeye devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 32 48
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 32 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 36
12. Şanlıurfaspor 30 34
13. Ümraniye 30 34
14. Manisa FK 30 33
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 30 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 31 57
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 31 17
20. Almeria 31 14