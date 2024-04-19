CW Enerji, savunma sanayisine ürün geliştiriyor

Güneş enerjisi sektöründeki elde ettiği başarılı çalışmaları savunma sanayisine taşıyan CW Enerji, savunma sanayisine yönelik geliştirdiği yerli ve milli ürünleri ile savunmaya destek olmaya devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, savunma sanayinin ihtiyacı olan enerjiye köklü çözümler sunmaya devam ediyor.

Güneş enerjisi sektöründe elde ettiği başarılı çalışmaları savunma sanayisine taşıyan CW Enerji, savunma sanayisine yönelik geliştirdiği yerli ve milli ürünleri ile savunmaya destek olmayı sürdürüyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, AR-GE çalışmaları sonucunda savunma sanayisine yönelik ürünler geliştirdiklerini ve bu ürünlerini ‘CW Defence’ olarak tek çatı altında topladıklarını söyledi. Alanında uzman mühendis ve danışman kadrosu ile savunma sanayisine yönelik teknolojik ve askeri standartlara uygun ürünler geliştirdiklerini belirten Sarvan, “Yerli ve milli ürünlerimiz ile güneş enerji sektöründe elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi savunma sanayine de taşıdık. Savunma sanayine katkıda bulunduğumu için mutlu ve gururluyuz. Bu alanda kendimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz” dedi.

Türkiye’de savunma sanayinin ürün geliştirme aşamasında epey yol kat ettiğini ve savunma sanayisinin hızla ilerlediğini dile getiren Sarvan, CW Defence olarak savunma sanayine özel sürdürülebilir ürün ve hizmetleri ile katkıda bulunduklarını kaydetti.

BİRÇOK ÜRÜN GELİŞTİRDİK

Kara, hava kuvvetleri ve donanmalar için en önemli yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi ile birlikte savunma sistemlerini geliştirme ve üretme konusunda çözümler üretmek hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Sarvan, “Fotovoltaik sistem çözümleri konusunda üstün beceri ve tecrübeye sahip CW Defence, bunun yanında güç elektroniği, kamera ve aydınlatma sistemleri, taşınabilir veya sabit güç istasyonları, sulama sistemleri, özel üretim ve işlev gerektiren uygulamalar gibi birçok ürün ve hizmeti bünyesinde barındırıyor. Mobil askeri enerji üretim sistemlerinden mobil enerji depolama sistemlerine, güvenlik sistemlerinden, sert arazi koşullarına dayanıklı güneş panellerine kadar birçok ürün geliştirdik” diye konuştu.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE ÜRÜN GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

“Ülkemiz özellikle son yıllarda savunma sanayi alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor” diyen Sarvan, şunları kaydetti: “Türk savunma sanayisine yerli ve milli projelerimizle güç katmayı hedefliyoruz. CW Enerji olarak milli savunmaya ürünler geliştirerek destek olmak istiyoruz. Taşınabilir güç kutusu, katlanabilir solar şarj paneli, ısıtmalı solar ceket, katlanabilir güneş paneli, solar entegreli uçak kanadı, aydınlatma direkli solar römork, solar kamera direği, solar destekli acil durum kiti, kamuflaj günes paneli gibi savunma sanayi için birçok ürünümüz mevcut. Yerli üretim olanaklarımız ve teknolojik altyapımızla Türk savunma sanayisine ürün geliştirmeye devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.