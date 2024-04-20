Son Dakika

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, BUÜ Senatosu’na konuk oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof Dr Erol Özvar, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) senato toplantısına katıldı Burada üniversite yöneticileri ve akademisyenlere hitap eden YÖK Başkanı Özvar, “Araştırma Üniversiteleri YÖK Performans İzleme Kriterleri” başlıklı bir de sunum yaptı

EĞİTİM 20.04.2024, 15:45
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, BUÜ Senatosu’na konuk oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) senato toplantısına katıldı. Burada üniversite yöneticileri ve akademisyenlere hitap eden YÖK Başkanı Özvar, “Araştırma Üniversiteleri YÖK Performans İzleme Kriterleri” başlıklı bir de sunum yaptı.BURSA (İGFA) - Akademik ve idari personelin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar; “Öğrenci beklentileri değişmeye başladı. Bu beklentileri dikkate almayan bir yükseköğretim yönetimi ne ülke çapında ne de üniversite ölçeğinde başarılı olamaz. Bu bakımdan üniversite yöneticileri öğrencilerin beklentilerini, isteklerini ve hayallerini dikkate almak durumundadır. Devlet üniversitelerinde bazen bu konuya itirazlar gelebiliyor. Biz bu noktada her türlü desteği vermeye hazırız. Avrupa’da bazı ülkelerde kapanma noktasına gelen üniversiteler var. Dünyanın farklı yerlerinde öğrenci beklentilerinin ön plana çıkarıldığı yenilikçi girişimlere rastlıyoruz. Bu konu artık önemli bir parametre haline gelmiş durumundadır. Elbette sadece öğrenci beklentilerini dikkate alarak değişimler yapılsın demiyoruz. Bazen savaşlar, büyük salgınlar, afetler veya benzeri beklenmedik hamlelere cevap veremeyen yükseköğretim kurumları başarısız olabilir. Yakın zamanda pandemi döneminde ülkemizin hiç de fena bir performans göstermediğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

“GENÇLERE YETKİNLİK KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Yükseköğretim kurumlarının toplumların vazgeçilemez parçalarından birisi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Erol Özvar; “Türkiye’de 185 bini bulan öğretim elemanlarıyla birlikte bu konu camia içerisinde 7 milyon insanın eğitim-öğretim gördüğü bir sektörden bahsediyoruz. Bunların 4,5 milyonu örgün eğitimde yer alıyor. Üniversitelerin bu anlamda Türkiye beşeri sermayesine nitelik katması bakımından çok önemli bir fonksiyonu icra ettiğini düşünüyoruz.

Üniversitelerimizde bugün meslekten ziyade gençlerimize yetkinlik kazandırmaya çalışıyoruz. Bu konuda daha fazla gayret etmemiz gerekiyor. Artık çocuklarımız yetkinlik üzerinden hayata hazırlanmalıdır” açıklamasında bulundu.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİNE 2023 YILINDA 500 MİLYON TL

Araştırma üniversitelerinin çalışmaları ve verilen desteklere yönelik açıklamalar da yapan YÖK Başkanı Özvar; “Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerin birbirine benzemesini istemiyoruz. Her üniversite güçlü ve rekabetçi alanlarıyla ön plana çıkmalıdır. Her alanda en iyisi olmaya çalışmak, beyhude bir gayrettir. Ancak güçlü alanların üzerine gitmek ve üniversitenin kaynaklarını bu tarafa yönlendirmek çok daha akıllı olacaktır. Araştırma üniversiteleri de bu farklılaştırma politikasının bir uzantısıdır. 23 üniversite bu kapsamda YÖK’ün desteğini alıyor. Araştırma üniversitelerine geçen yıl ayırılan bütçe 500 milyon TL’yi geçti. Bu yıl daha çok olacak.

“LABORATUVARDA GELİŞTİRİLMİŞ YABANCI DÜŞMANLIĞI TOHUMU ANADOLU TOPRAKLARINDA YETİŞMEZ!”

Konuşmasının sonunda Türkiye’deki yabancı öğrencilerin durumu ve bu konuda gerçekleştirilen spekülasyonlara da açıklık getiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar; “Son zamanlarda uluslararası öğrencilere yönelik ayrımcı, ırkçı, aşağılayıcı ve töhmet altında bırakan paylaşımlar olduğunu görüyoruz. Bunları şiddetle kınıyoruz. Avrupa’da Türklere karşı yapılan ayrımcılığı, çifte standardı eleştiren bir takım insanların uluslararası öğrenciler söz konusu olduğunda aynısını onlara yapması dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Ancak benim inancım şudur ki; laboratuvarda geliştirilmiş bu yabancı düşmanlığı tohumu, Anadolu topraklarında yeşermez. Bu konuda üniversitelerden istirhamımız lütfen öğrencilerinize sahip çıkın. Türkiye’de bugün 330 bini aşkın öğrenci okuyor. Bu öğrencilerin yüzde 5’e yakını bursludur. Yüzde 95’i ise kendi imkanlarıyla burada okumaktadır. Kendi imkanlarıyla Türkiye’de üniversiteye gelen çocuğa ayrımcılık yapacaksınız, derisinin rengine bakacaksınız, sosyal medyada bunların burada ne işi var diyeceksiniz. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Bizim toplumumuzda bunların telaffuz bile edilememesi gerekmektedir. Yükseköğretimin uluslararasılaşması Türkiye’nin kalkınma planına girmiş temel stratejik hedeflerinden bir tanesidir” şeklinde konuştu. Başkan Özvar, akademisyenlere kampüste, fakültelerde, derslerde yapılabilecek en ufak ırkçı olaya müdahale etmeleri ve bu konuda hassas davranmalarını istedi.

BUÜ REKTÖRÜ YILMAZ: EN İYİSİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise yer aldıkları araştırma üniversiteleri ligi içerisinde daha üst sıralara tırmanabilmek adına ellerinden gelen mücadeleyi vermeye devam ettiklerini belirtti. Mevcut şartlarının iyileştirilmesi için de çabaladıklarını kaydeden Rektör Yılmaz; “Biz imkanlarımız doğrultusunda içerisinde yer aldığımız araştırma üniversiteleri sıralamasının içerisinde yer almak ve daha çok çalışarak sıralamada yukarılara çıkabilmek istiyoruz. Eksik yönlerimiz de var iyi olduğumuz yönler de var. Şikayet etmeden, gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Heyecanımız ve isteğimiz de var. Daha iyisi için tüm akademik ve idari personelimizle ve hatta öğrencilerimizle birlikte mücadele ediyoruz. İnşallah çok daha iyi noktalara geleceğiz” diye konuştu.

YÖK BAŞKANINDAN İYİ HEKİMLİK MERKEZİNE ÖVGÜ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, senato toplantısının ardından BUÜ İyi Hekimlik Uygulama ve Simülasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet veren merkezi geçen Başkan Özvar, gerçekleştirilen uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Özvar; “Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki bu merkez, tıp eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi ve öğrencilerin mesleğe çok daha hazır bir şekilde mezun edilebilmesi adına son derece kıymetli bir görevi yerine getirmektedir. Üniversitelerimiz her geçen yıl modernleştirdikleri akademik ve bilimsel altyapıları sayesinde uluslararası eğitim başarısı anlamında üst basamaklara tırmanmaya devam etmektedir. İyi Hekimlik Uygulama ve Simülasyon Merkezi’ndeki bu başarılı eğitimden dolayı tüm üniversite ve fakülte yöneticilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

YÖK Başkanı Özvar ve beraberindeki heyet, BUÜ Rektörlüğüne de gerçekleştirdiği ziyaretin ardından üniversiteden ayrıldı

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Alanyaspor 33 45
9. Sivasspor 32 44
10. Antalyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 33 36
16. Karagümrük 33 33
17. Hatayspor 32 33
18. Gaziantep FK 32 31
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 31 63
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 32 38
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 31 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14