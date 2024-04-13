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İpsala’da akıl ve zeka oyunlarında dereceye girenlere ödülleri verildi
İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 kez düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi
EĞİTİM 13.04.2024, 13:35
İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5.kez düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamlığı Adem bahçesinde düzenlenen törende birinci olan öğrencilere ödüllerini İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ikinci olan öğrencilere ödüllerini İlçe Millî Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, üçüncü olan öğrencilere ödüllerini İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar verdi.
Dereceye giren öğrenciler İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili tarafından ayrıca Çanakkale Gezisi ile ödüllendirildi.
İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin,” Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik eder; başarılarının devamını dileriz.”dedi.
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