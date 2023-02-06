Gençler ödül için kıyasıya yarıştı

Ankara'da Genel kültür, Türkçe, matematik, fen bilgisi, tarih ve coğrafya kategorilerinde düzenlenen yarışmada 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri büyük finalde kıyasıya yarıştı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, yarışma kültürünü kazandırmak, gençlerin birlikte hareket etme, zamanı verimli kullanma ve karar verme becerilerini sınamalarına yardımcı olmak amacıyla bilgi yarışmaları düzenlemeye devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Bilgi Yarışması gerçekleştirilen finalle sona erdi. Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Yahyalar Aile Yaşam Merkezi, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Altındağ Gençlik Merkezi’nden yarışmaya katılan 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri birinci olmak için rakipleriyle kıyasıya yarıştı.

BİLGİ YARIŞMASINDA REKABET DOLU ANLAR YAŞANDI

Başkent Dâhilerini Arıyor sloganıyla ikincisi düzenlenen Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Bilgi Yarışması’na katılan öğrenciler genel kültür, Türkçe, matematik, fen bilgisi, tarih ve coğrafya kategorilerinde sorulan sorulara doğru yanıt vermek için birbiriyle yarıştı.

Bilgi yarışmasını geleneksel hâle getirerek gençlerin ve çocukların motivasyonuna katkı sağlamak istediklerini söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Müdürü Şinasi Örün şu bilgileri verdi:

“Müdürlüğümüz bünyesindeki Aile Yaşam Merkezlerimiz ve Gençlik Merkezlerimiz üyeler arası geleneksel hâle getirmek istediğimiz bilgi yarışmasının ikincisini gerçekleştirdik. Ön elemeden geçen öğrencilerimiz finale kaldılar. Yarışmayı birincilikle tamamlayan takımımıza tablet hediye ettik. Amacımız öğrencilerin daha fazla bilgi edinmesi motivasyonlarını artırmak. Bundan sonrada bilgi yarışmalarımıza devam edeceğiz.”

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen ve ön elemeden geçen takımların yarıştığı ödüllü bilgi yarışmasında Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’nden katılan takım birinci oldu. Rekabet dolu anların yaşandığı final sonunda tüm öğrencilere katılım belgesi verilirken, birinci olan grup tablet ile ödüllendirildi.