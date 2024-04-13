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İsrail: "İran ile savaşımız an itibari ile başladı"
İsrail medyası, İran'ın dronelar ile İsrail'e saldırdığını duyurdu
DÜNYA 13.04.2024, 23:16
İsrail medyası, İran'ın dronelar ile İsrail'e saldırdığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İsrailli Kanal 12 televizyonu, İran'ın İsrail'deki hedeflere onlarca hava aracıyla İsrail'e saldırı başlattığını ve uçuş sürelerinin saatler sürmesinin beklendiğini bildirdi.
İsrail ordusunun hava kuvvetlerinin alarma geçtiği, İsrail tüm hava savunma ve saldırı sistemlerinin alarma geçtiği duyurulurken çok sayıda uçağın gökyüzünde olduğu ve ABD ile koordinasyonun devam ettiği belirtildi.
İran'dan ilk kez İsrail'e doğrudan insansız hava araçlarının gönderildiği ifade edilirken savaş kabinesinin toplandığı belirtildi.
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