Sakarya Zabıtası mesleki bilgilerini güncelledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla kurum içi eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Marmara Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan zabıta personellerine 4 gün süren hizmet içi eğitim semineri verildi.

Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak personellerin eğitim faaliyetlerine her zaman büyük önem verdiklerini dile getirdi.

İş verimliliğini ve hizmet kalitesini artırmak, mesleki bilgilerini güncellemek, kuruma nakil gelen personellerin ilgili kanun ve yönetmeliklere uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen eğitim seminerlerine tüm zabıta personelleri katıldı.

4 gün süren eğitim seminerlerinin ilk gününde stres ve öfke yönetimi, ikinci gününde ise ‘Seyyara Müdahale ve İşgal Kaldırma, 6502 Sayılı Tüketici Kanunu’ adlı eğitim verildi. Seminerin üçüncü ve dördüncü günlerinde ise güncellenen belediye zabıta yönetmeliği, kabahatler kanunu, iş yeri denetimleri mevzuatı ve 7201 sayılı tebligat kanunu konularında eğitimler verildi.