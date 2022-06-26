Sakarya'dan 'kuvvetli yağış' uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 27 Haziran Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Marmara’nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin uyarıda bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada Sakarya’da 27 Haziran Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların beklendiği belirtildi.

Vatandaşlara su baskını, sel ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıların yer aldığı açıklamada, “Meteoroloji’nin paylaştığı son verilere göre 27 Haziran Pazartesi günü öğleden itibaren Sakarya’da çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Şehrimizde yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır.Büyükşehir ekiplerimiz teyakkuz halinde, vatandaşlarımızın oluşabilecek mağduriyetlerini önlemek için göreve hazırdır.” denildi.