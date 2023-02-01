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Mudanya Müftüsü'nden personeline ev ziyareti
Yerel 01.02.2023, 10:44
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Müftü Dr. İbrahim Özler ve eşi, personelini evinde ziyaret etmeye başladı.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler ve eşi, din gönüllülerini evinde ziyaret ederek kendileriyle sohbet etti.
İlk ziyaretini ilçe kırsalındaki Mesudiye Mahallesi’ne gerçekleştiren Müftü Özler, personelle mahallinde tecrübe paylaşımında bulunmanın faydalı olduğunu belirtti.
Karşılıklı olarak yapılan sohbetin sonunda din görevlileri ve eşleri de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Müftü Özler’e ve eşine ayrı ayrı teşekkür etti.
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