Manisa Meclisi'nde Başkan Ergün'den 'yüzde 129 zamlı ek protokol' bilgilendirmesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda Büyükşehir, MASKİ ve iştiraklerde çalışan personellerin maaş düzenlemeleri hakkında meclis üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirdi. Başkan Ergün, yaptıkları maaş zamlarıyla çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerini söyledi.MANİSA (İGFA) - Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda personel maaşlarına yaptıkları düzenlemeler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerinde çalışan personelin maaşlarında yapılan düzenlemeyle çalışanları enflasyona ezdirmediklerini söyledi.

İlgili sendika temsilcileriyle yaptığımız ek protokol doğrultusunda 4 bin 342 hizmet alım personelimizin maaşlarında son altı ayı baz aldığımızda yüzde 117’ye varan önemli bir zam yaptıklarını kaydeden Başkan Ergün, "Yaptığımız zam ile çalışanlarımız en düşük 7 bin 447,55 TL maaş alacak. Diğer çalışanlarımız kadrolarına göre daha yüksek ücretler alacaktır. Detaylarını daha önce paylaştım” dedi.

YÜZDE 129’A VARAN ARTIŞ

Bünyelerinde kadrolu işçi olarak çalışanların ücretlerinde de yüzde 96 oranında bir iyileştirme yaptıklarını hatırlatan Başkan Ergün, “Biliyorsunuz, Devletimiz son altı aylık bazda memur ve sözleşmeli personellere yaklaşık yüzde 73’lük bir zam vermişti. Sosyal dengeye yaptığımız iyileştirmeyle bugün memur ve sözleşmeli personele yüzde 129’a kadar bir artış sağladık. Bu sene meclis kararıyla sözleşmeli personel olan 61 çalışanımız da bundan sonra sosyal denge almaya başlayacaklar. Bu rakamlar tabi ki bekar ve çocuksuz kişiler için geçerli. Çocuk sayısına göre bu bedeller artacaktır. Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza bir kez daha maaş düzenlemelerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlçe belediyelerimiz de bu konuda önemli adımlar attı. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.