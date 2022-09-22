Manisa'da Cider yolu Menemen'e bağlanacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda Manisa'ya kazandırılan ve Devlet Bahçeli Kavşağı'nın devamı niteliğinde olan Cider yolunun Menemen yoluna bağlanacağını açıkladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda Manisa'ya kazandırılan ve Devlet Bahçeli Kavşağı'nın devamı niteliğinde olan Cider yoluyla alakalı müjde verdi.

Cider yolunun Menemen yoluna bağlanacağını açıklayan Başkan Ergün, "Daha önce yaptığımız Cider yolunu Menemen yoluna bağlayacağız. Mevcut imar planlarında şu an o bölgedeki alanların kamulaştırmalarını yapabilmek için 18 uygulamalarını yapıyoruz. Bölgede kamulaştırma yapılacak olan yerlerin bedelleri belirlendi. İnşallah birkaç ay içerisinde konuyu meclisimize getirerek çözüme kavuşturacağız" dedi.