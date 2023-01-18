Manisa Büyükşehir'den muhtar ziyaretlerine devam

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye, Evrenos, Kayapınar, Emlakdere, Gürle, Kocakoru ve Gökçeler’i ziyaret ederek mahalle muhtarları ile bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gören muhtarlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Yunusemre ilçesinde Muradiye, Evrenos, Kayapınar, Emlakdere, Gürle, Kocakoru ve Gökçeler Mahallesi Muhtarlarını ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten heyet, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında muhtarları bilgilendirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, muhtarlara 2023 yılı takvimi hediye ederken, muhtar ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi.